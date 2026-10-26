Fugitivo estadounidense llevaba dos meses en República Dominicana antes de ser capturado

Sherman Kemp, 4 de diciembre de 2009 en una foto policial publicada por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Servicio de Alguaciles de EE. UU. ( TOMADA DE LA WEB DEL SERVICIO DE ALGUACILES DE EE. UU. )

El estadounidense Sherman Kemp, alias «Goose», de 47 años, llevaba aproximadamente dos meses en República Dominicana antes de ser capturado el pasado 22 de octubre en el Distrito Nacional, según informaciones obtenidas por Diario Libre.

Kemp fue localizado en la calle Leonardo Da Vinci, en la Urbanización Renacimiento, mediante un operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), tras labores de inteligencia y seguimiento.

El fugitivo había escapado de la custodia federal estadounidense el 10 de septiembre de 2026, mientras cumplía una condena por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el USMS, la búsqueda concluyó el 22 de octubre con su detención en territorio dominicano, casi 50 días después de su fuga. Sin embargo, el organismo estadounidense no precisó la fecha en que Kemp ingresó al país.

Investigan las circunstancias de la fuga

El Servicio de Alguaciles informó que las circunstancias de la fuga continúan bajo investigación y que no dispone de más detalles sobre el incidente.

Kemp cumplía una condena total de 324 meses, equivalente a 27 años de prisión, impuesta por tribunales federales de Maryland y Pensilvania. Entre los delitos por los que fue condenado figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, posesión ilegal de armas de fuego y conspiración para distribuir heroína.

Su fecha prevista de salida de prisión era el 28 de mayo de 2036.

El USMS informó que Kemp fue devuelto a Estados Unidos el 23 de octubre y entregado a los alguaciles en Miami, luego de ser detenido mediante una orden de deportación dominicana derivada de una orden federal vigente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre posibles vínculos del fugitivo con redes criminales que operen en República Dominicana.