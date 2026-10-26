Acusan a dominicana por muerte de su hija de cuatro años tras ingerir fentanilo en Boston

Vista superior de un paquete de polvo de fentanilo con jeringa en una superficie negra. ( SHUTTERSTOCK )

La dominicana Dayanna Familia, de 35 años, fue acusada de homicidio involuntario por la muerte de su hija de cuatro años en Boston, Massachusetts, tras ingerir fentanilo que, según la Fiscalía, la madre había dejado al alcance de la menor.

Familia se declaró no culpable el lunes durante su comparecencia ante un tribunal en Dorchester, donde los fiscales sostuvieron que ofreció información falsa a los socorristas que intentaban salvar a su hija, Liyanna Bautista Familia, y trató de ocultar y destruir una sustancia presuntamente vinculada con la muerte.

El juez fijó una fianza de 250,000 dólares. La defensa había solicitado que se estableciera en 10,000 dólares, al argumentar que la familia no podía reunir el monto mayor y que la acusada no representaba riesgo de fuga. La próxima audiencia está programada para el 20 de noviembre.

Además de homicidio involuntario, Familia enfrenta cargos por posesión de drogas, destrucción de pruebas y por engañar intencionalmente a un investigador durante una investigación penal. Fue arrestada el sábado por la mañana por la Unidad de Fugitivos del Departamento de Policía de Boston.

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La emergencia y los hallazgos

Según la Policía de Boston, los agentes acudieron poco antes de las nueve de la noche del 17 de agosto a una vivienda en la cuadra 200 de la calle Fuller, tras recibir un aviso sobre una emergencia médica.

Allí encontraron a la niña sin responder e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. La menor fue trasladada de urgencia a un hospital local. La Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Suffolk situó su fallecimiento el 18 de agosto.

La autopsia determinó que murió por una "intoxicación aguda por fentanilo", informó la policía.

Durante la audiencia, los fiscales indicaron que Familia dijo al personal de emergencias y a los agentes que la niña estaba bebiendo leche cuando se puso azul y que posiblemente había tenido contacto con una trampa para cucarachas.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la madre sabía que la emergencia probablemente estaba relacionada con el fentanilo que había dejado al alcance de su hija.

Los fiscales también señalaron que las cámaras corporales de los policías captaron a Familia mientras intentaba ocultar y destruir una sustancia blanca en polvo, presuntamente fentanilo. En registros posteriores de la vivienda, las autoridades encontraron esa droga.