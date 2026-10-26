Por delitos graves: los 15 fugitivos más buscados por el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Asesinatos, abuso sexual de menores, fraude bancario, secuestros, tráfico de drogas y fugas de prisión figuran entre los delitos por los que son buscados los 15 fugitivos incluidos en la lista del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés).

El organismo federal advierte que los fugitivos incluidos en su lista pueden estar armados y ser peligrosos, por lo que exhorta a la población a no intentar capturarlos y a comunicar cualquier información que ayude a localizarlos.

Entre los casos figuran personas buscadas desde hace décadas, como Eubanks, prófugo desde 1973; Larry Porter Chism, buscado desde 1988; y Raymond Abbott, cuya búsqueda se remonta a 1998.

Los 15 fugitivos más buscados

1. Raymond Abbott

Es buscado desde 1998 por escapar de un centro de detención de máxima seguridad en Puerto Rico, donde esperaba sentencia por delitos federales relacionados con armas de fuego. También enfrenta señalamientos por amenazas contra un agente federal. Las autoridades lo describen como una persona violenta que ha agredido a miembros de las fuerzas del orden.

2. David Allen Bonness

Es buscado desde 2013 por violación de una menor y por huir para evitar el procesamiento judicial en Dakota del Sur.

Según la ficha oficial, el 22 de diciembre de 2008 una adolescente de 17 años informó a su madre que Bonness presuntamente abusaba sexualmente de ella desde que tenía 12 años. Cuando las autoridades intentaron entrevistarlo y obtener una muestra de ADN, abandonó la entrevista y se marchó. Al día siguiente, cuando la Policía obtuvo una orden de registro, presuntamente ya había huido de la zona.

3. David Creamer

Es buscado por blanqueo de capitales, posesión de armas de fuego y distribución de pornografía infantil.

Las autoridades sostienen que, entre 1992 y 1995, una organización vinculada a Creamer produjo más de 100,000 disquetes con material pornográfico para distribuirlos internacionalmente. En 1997, Creamer no compareció ante un tribunal federal después de incumplir las condiciones de su libertad previa al juicio.

4. Larry Porter Chism

Es buscado por delitos relacionados con una fuga y otros cargos que incluyen extorsión, homicidio, armas de fuego y explosivos, incendios provocados, tráfico de narcóticos, secuestro y secuestro de aeronaves.

De acuerdo con las autoridades, Chism escapó en diciembre de 1978 de la cárcel del condado de Lonoke, en Arkansas. En ese momento cumplía una condena estatal de 40 años por robo a mano armada y delitos relacionados con drogas, además de una condena federal de 30 años por secuestro y secuestro de una aeronave. Durante una fuga anterior, disparó e hirió gravemente a un funcionario penitenciario.

5. Lester Eubanks

Es buscado desde 1973, cuando abandonó la custodia del Departamento de Correcciones de Ohio durante un permiso temporal para realizar compras navideñas.

Eubanks cumplía cadena perpetua por el asesinato y el intento de violación de Mary Ellen Deener, de 14 años, ocurrido en noviembre de 1965. Inicialmente había sido condenado a muerte, pero la sentencia fue conmutada por cadena perpetua en 1972.

6. Jose Bustos-Díaz

Es buscado desde 2010 por escapar de la custodia del Departamento de Justicia Penal de Texas, donde cumplía una condena de 35 años por asesinato.

La ficha del Servicio de Alguaciles también lo identifica como principal sospechoso de un segundo homicidio. Según las autoridades, Bustos-Díaz y otro recluso huyeron a México, y se cree que ha recibido ayuda de amigos y familiares en Estados Unidos.

7. Robert Lee King

Es buscado por el asesinato de su novia y el intento de asesinato de la hija de esta, de 20 años, en Tennessee.

Según la ficha oficial, la hija sobrevivió al ataque e identificó a King en una rueda de fotografías como el hombre que la agredió y mató a su madre.

8. John Joseph Ruffo

Es buscado desde 1998 por fraude bancario y por no presentarse para cumplir una condena federal de 17 años.

De acuerdo con las autoridades, Ruffo y un cómplice desarrollaron un esquema empresarial fraudulento mediante el cual defraudaron al Gobierno estadounidense y a bancos extranjeros por 350 millones de dólares. La ficha señala que mantiene vínculos internacionales, incluidos contactos en el Caribe, Sudamérica y Europa.

9. John Panaligan

Es buscado por asesinato en Illinois. Según la investigación, planificó el homicidio, se disfrazó para ocultar su identidad y estranguló a la víctima.

Panaligan nació en Filipinas y tiene ciudadanía estadounidense y filipina. Las autoridades creen que huyó primero a México y luego a Filipinas, donde podría haber recibido ayuda de familiares y amigos.

10. Anthony Burroughs

Es buscado por asesinato en primer grado y fuga, en un caso ocurrido en Tucson, Arizona.

Según la investigación, el 29 de abril de 2000 presuntamente disparó y mató a Rubén Rodríguez, de 19 años, después de una discusión durante una fiesta en una vivienda. Los investigadores creen que abandonó el país menos de 24 horas después del crimen, posiblemente con destino a Filipinas.

11. Derrell Brown

Es buscado por el asesinato de su novia y su sobrina, ocurrido en Grand Rapids, Michigan, en 2019.

Las dos víctimas recibieron múltiples disparos. Según la ficha del Servicio de Alguaciles, Brown presuntamente huyó de Michigan inmediatamente después de los asesinatos y podría estar recibiendo ayuda para mantenerse fuera del alcance de las autoridades.

12. Tamera Williams

Es buscada por asesinato en primer grado, desmembramiento de un cuerpo, manipulación de pruebas y un delito grave relacionado con armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, Williams presuntamente disparó contra su novio, desmembró su cuerpo y abandonó sus restos a lo largo de la carretera interestatal 75, cerca de Hancock, Ohio. La ficha indica que tiene formación como flebotomista y que podría estar trabajando en clínicas médicas.

13. Leethel White

Es buscado por asesinato en primer grado, intento de asesinato y uso ilegal de un arma en Baton Rouge, Luisiana.

Según la investigación, White presuntamente disparó a dos mujeres a corta distancia, mató a una e hirió gravemente a la otra. Las autoridades creen que podría encontrarse en Atlanta, Georgia, o en Baton Rouge.

14. Deshawn Davis

Es buscado por homicidio en Florida, secuestro en Canadá y fuga para evitar el procesamiento judicial.

La ficha señala que enfrenta una búsqueda relacionada con un caso de asesinato en primer grado en el condado de Miami-Dade, Florida, y otra por secuestro en la provincia canadiense de Ontario. Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida emitió una orden de arresto por huida ilegal para evitar el procesamiento.

15. Olalekan Abimbola Olawusi

Es buscado por asesinato en primer grado, dos cargos de causar lesiones corporales graves a menores y huida para evitar el procesamiento judicial en Rhode Island.

Según el Servicio de Alguaciles, Olawusi habría huido a Nigeria y estaría recibiendo ayuda de familiares para evadir a las autoridades.

Aunque el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos incluye a John Panaligan y Deshawn Davis entre los 15 fugitivos más buscados de su portal, las fotografías de ambos aparecen identificadas con la palabra «apresado». El organismo no precisa en la información publicada si ambos continúan bajo custodia o si alguno volvió a escapar, por lo que no es posible determinar, a partir de esas fichas, su situación actual.

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Cómo reportar información

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos solicita a quienes tengan información sobre estos casos que se comuniquen con la oficina de distrito más cercana, llamen al 1-800-336-0102 o envíen una pista a través de los canales oficiales del organismo.

Las autoridades advierten que nadie debe intentar detener a estas personas por cuenta propia, debido al peligro que pueden representar.

Las recompensas por información sobre estos casos alcanzan los 25,000 dólares en la mayoría de las fichas, mientras que por Lester Eubanks se ofrecen 50,000 dólares.

La lista oficial y las fichas individuales están disponibles en el portal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.