Arrestan a dominicano por presunto robo de aceite de cocina en un restaurante Massachusetts

El dominicano Jesús del Orbe Escolástico, de 28 años, fue arrestado junto a un hondureño por su presunta participación en el robo de aceite de cocina usado en dos restaurantes de Beverly, Massachusetts, informó la policía local.

Del Orbe Escolástico y Osmin Velásquez Ramos, de 21 años, ambos residentes de Yonkers, Nueva York, enfrentan cargos de entrada ilegal en un depósito, posesión de herramientas para cometer robos y vandalismo contra la propiedad, según las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo Nueva Inglaterra, los arrestos se produjeron después de que agentes acudieran alrededor de las 5:05 de la mañana del viernes a un restaurante ubicado en el número 20 de la calle Cabot, tras recibir un reporte de actividad sospechosa relacionada con dos individuos y una furgoneta.

El negocio había sufrido recientemente un robo de aceite de cocina.

Al llegar, los policías encontraron a los hombres dentro de una furgoneta blanca de gran tamaño estacionada frente al establecimiento. También observaron restos recientes de aceite y grasa en el suelo, provenientes de otro restaurante situado en el número 24 de la misma calle.

Investigación policial

La investigación preliminar apunta a que los detenidos habrían extraído aceite usado de las trampas de grasa de ambos locales. Durante el registro, los agentes encontraron varias herramientas, incluidos unos alicates de corte cubiertos de grasa.

La policía estimó en 2,750 dólares el valor del aceite recuperado. Este residuo tiene valor de reventa y es recolectado por empresas que lo reciclan para elaborar productos como biocombustibles.

Ambos comparecieron ante un tribunal el viernes. El juez les impuso una fianza en efectivo de 5,000 dólares a cada uno y deberán regresar a una próxima audiencia en noviembre.

Declaraciones de los detenidos

Ramos aseguró a la policía que creía que la recolección era legal y que su compañero lo había impulsado a realizarla. Su abogada sostuvo que el hondureño lleva 10 años en Estados Unidos, que había sido contratado para ese trabajo y que desconocía que no contaban con autorización para retirar el aceite.