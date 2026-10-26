Acusan a dominicano de suplantar identidad para obtener ayudas públicas en EE. UU.

Rodolfo Armando Fernández Guzmán. ( PUBLICADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU. )

El dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán fue acusado en Massachusetts de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener fraudulentamente beneficios de alimentación, salud y vivienda por un total de 166,479.25 dólares, según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La denuncia sostiene que Fernández Guzmán obtuvo 22,402 dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), otros 98,481.25 dólares en beneficios de MassHealth, el programa de cobertura médica de Massachusetts, y 45,596 dólares en ayudas de vivienda de la Sección 8.

Las autoridades también alegan que utilizó la identidad sustraída para conseguir dos tarjetas de identificación estatales, un permiso de aprendizaje para conducir y tres licencias de conducir en Massachusetts y Arizona.

De acuerdo con la denuncia, Fernández Guzmán fue condenado por dos delitos graves en Arizona y recibió sentencias de prisión bajo la identidad de la víctima de la suplantación.

Operativo nacional contra el fraude

El caso está a cargo del fiscal federal adjunto James Nagelberg, del Distrito de Massachusetts.

La acusación fue incluida en un operativo nacional contra el fraude a programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), coordinado por el Departamento de Justicia, el USDA y su Oficina del Inspector General.

Las acciones, desarrolladas desde el primero de septiembre, involucraron a más de 40 acusados y abarcaron esquemas con pérdidas previstas de casi 45 millones de dólares, de los cuales cerca de 42 millones correspondían a beneficios del SNAP.

En el operativo participaron la División Nacional de Persecución del Fraude del Departamento de Justicia, 13 fiscalías federales y la Procuraduría General de Utah.

Detalles del fraude

El SNAP ofrece asistencia mensual para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos. Según las autoridades, los fraudes investigados incluyeron el uso de identidades robadas, dispositivos para sustraer información de tarjetas y comercios fraudulentos.

Los señalamientos contra Fernández Guzmán constituyen acusaciones y deberán probarse ante un tribunal.