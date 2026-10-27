Arrestan en Puerto Rico a dominicana buscada por asesinato en República Dominicana

La mujer dominicana identificada como Ana Tahiri Acevedo Brito detenida en Puerto Rico. ( @HSISANJUAN X )

Una dominicana buscada por presunto asesinato en República Dominicana fue arrestada este martes en Puerto Rico por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en un operativo conjunto con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

La detenida fue identificada como Ana Tahiri Acevedo Brito, contra quien pesaba una orden de arresto en territorio dominicano y una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según informó HSI.

De acuerdo con la agencia estadounidense, Acevedo Brito presuntamente ingresó de manera irregular a Puerto Rico y posteriormente consiguió empleo como cuidadora en una residencia privada.

Las autoridades también sospechan que estaría involucrada en la explotación financiera de personas mayores, aunque la información difundida no ofrece detalles adicionales sobre esos señalamientos.

WANTED FOR MURDER. LOCATED IN PUERTO RICO. ARRESTED. Ana Tahiri Acevedo Brito, who was wanted in the Dominican Republic on a murder arrest warrant and was the subject of an INTERPOL Red Notice, was arrested today in Puerto Rico by Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) special agents, in collaboration with the @USMarshalsHQ and Enforcement and Removal Operations (ERO). After allegedly entering Puerto Rico unlawfully, Acevedo Brito obtained employment as a caregiver in a private residence, where she is also suspected of engaging in the financial exploitation of elderly individuals. As the investigative arm of the Department of Homeland Security (DHS), HSI continues to work closely with federal and international law enforcement partners to locate and apprehend individuals wanted for serious crimes and protect our communities. Keeping our families safe is a shared responsibility. We encourage the public to conduct background checks and verify legal authorization to work in the United States before hiring anyone to work in their homes or businesses. — HSI San Juan (@HSISanJuan) October 27, 2026

HSI llama a verificar antecedentes

En su declaración, HSI destacó la colaboración con organismos federales e internacionales para localizar y detener a personas buscadas por delitos graves.

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La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), exhortó a la población a verificar los antecedentes y la autorización legal para trabajar en el país antes de contratar personal para sus hogares o negocios.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no especifica cuándo será trasladada Acevedo Brito a República Dominicana ni ofrece detalles sobre el proceso judicial que enfrentaría en el país.