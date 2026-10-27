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Arrestan en Puerto Rico a dominicana buscada por asesinato en República Dominicana

Ana Tahiri Acevedo Brito tenía una orden de arresto y una Notificación Roja de Interpol

Las autoridades también la investigan por presunta explotación financiera de adultos mayores

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    Arrestan en Puerto Rico a dominicana buscada por asesinato en República Dominicana
    La mujer dominicana identificada como Ana Tahiri Acevedo Brito detenida en Puerto Rico. (@HSISANJUAN X)

    Una dominicana buscada por presunto asesinato en República Dominicana fue arrestada este martes en Puerto Rico por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en un operativo conjunto con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

    La detenida fue identificada como Ana Tahiri Acevedo Brito, contra quien pesaba una orden de arresto en territorio dominicano y una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según informó HSI.

    De acuerdo con la agencia estadounidense, Acevedo Brito presuntamente ingresó de manera irregular a Puerto Rico y posteriormente consiguió empleo como cuidadora en una residencia privada.

    • Las autoridades también sospechan que estaría involucrada en la explotación financiera de personas mayores, aunque la información difundida no ofrece detalles adicionales sobre esos señalamientos.

    HSI llama a verificar antecedentes

    En su declaración, HSI destacó la colaboración con organismos federales e internacionales para localizar y detener a personas buscadas por delitos graves.

    La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), exhortó a la población a verificar los antecedentes y la autorización legal para trabajar en el país antes de contratar personal para sus hogares o negocios.

    Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no especifica cuándo será trasladada Acevedo Brito a República Dominicana ni ofrece detalles sobre el proceso judicial que enfrentaría en el país.

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