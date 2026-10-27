Es dominicano exdetective de Policía NY acusado de asesinar hombre en incidente de furia al volante

Captural de pantalla donde se ve al dominicano Víctor Romero siendo escoltado por agentes policiales a la salida de un Tribunal en Nueva York. ( @FREEDOMNTV X )

El exdetective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Víctor Romero, de 62 años, fue identificado como dominicano. Está acusado de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de Koran Irvine, un empleado de la compañía eléctrica Con Edison, durante un incidente de furia al volante en el puente George Washington.

Romero compareció este martes ante un tribunal penal de Manhattan, donde se anunció que un gran jurado había votado para presentar una acusación formal en su contra.

El caso es del tiroteo ocurrido el 20 de octubre, en el que murió Irvine, de 46 años y padre de dos hijos, informó The New York Post.

La comparecencia de Romero se produjo en medio de la presencia de decenas de compañeros de trabajo de la víctima, quienes acudieron al tribunal para expresar su apoyo a Irvine. Según el diario neoyorquino, varios observaron con enojo al acusado mientras ingresaba a la sala acompañado por sus abogados y dos hombres vestidos de traje.

Romero había sido puesto en libertad bajo una fianza de un millón de dólares después de su arresto. Inicialmente, la Fiscalía lo acusó de asesinato, pero posteriormente redujo el cargo a homicidio involuntario, una decisión que provocó indignación entre familiares y allegados de la víctima.

La acusación formal por asesinato en segundo grado se anunció después, de acuerdo con The Post.

La próxima comparecencia de Romero ante el Tribunal Supremo de Manhattan fue fijada para el 23 de noviembre.

Cómo ocurrió el tiroteo

Según la denuncia penal citada por The New York Post, Romero e Irvine, ambos residentes del condado de Rockland, estuvieron a punto de chocar mientras cambiaban de carril en la rampa de acceso al nivel superior del puente George Washington, en dirección a Nueva Jersey, alrededor de las 7:15 de la noche de ese 20 de octubre.

Los fiscales alegan que el vehículo utilitario deportivo (SUV) de la empresa para la que trabajaba Romero siguió de cerca el automóvil de Irvine antes de detenerse a su lado, junto a la ventanilla del pasajero.

En ese momento, según la acusación, Romero disparó una sola vez a través de la ventanilla e hirió a Irvine en el hombro. Posteriormente, el exdetective se marchó a su casa, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por el diario.

Irvine trabajaba para Con Edison y era descrito como un empleado querido y dedicado. Su muerte generó indignación entre sus familiares y compañeros, quienes cuestionaron la reducción inicial de los cargos y la decisión de concederle la libertad bajo fianza al acusado.

Su pasado como policía

Romero trabajaba como chófer del director ejecutivo de QVT Financial, una firma de inversión especializada en los sectores de biotecnología y energía. El día del tiroteo conducía una camioneta Range Rover perteneciente a la compañía, según The New York Post.

Los registros públicos citados por el periódico indican que la fianza de un millón de dólares fue cubierta después de que el abogado Brian Condon, socio del bufete Condon Paxos PLLC, pagara 100,000 dólares, equivalentes al 10 % del monto establecido.

Antes de su retiro, Romero fue considerado un héroe en 2000, cuando resultó herido de bala al intentar detener un robo en la tintorería de su familia, recordó el diario neoyorquino.

El caso continúa en los tribunales, donde Romero deberá responder por la acusación de asesinato en segundo grado.