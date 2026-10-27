ICE solicita la detención de dos dominicanos acusados de apuñalar a detective en El Bronx

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solicitó la detención migratoria de dos dominicanos arrestados en relación con el apuñalamiento de un detective de la Policía de Nueva York que se encontraba fuera de servicio en El Bronx.

Los sospechosos, identificados como D'angelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista, fueron arrestados por las autoridades locales el 8 de octubre, seis días después del ataque, informó ICE.

Según la agencia federal, ambos se acercaron al detective el 2 de octubre en el sector de Norwood e intentaron asaltarlo. Cuando el agente se defendió, presuntamente lo apuñalaron siete veces y huyeron en una bicicleta eléctrica.

El detective fue trasladado a un hospital local, fue dado de alta y se recupera de sus heridas, indicó ICE.

Las solicitudes de detención migratoria buscan que los dos hombres sean transferidos a custodia de ICE.

Antecedentes migratorios

ICE informó que Jean Caraballo fue interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de San Luis, Arizona, en febrero de 2023, tras intentar ingresar a Estados Unidos sin autorización. Recibió una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración y quedó en libertad mientras avanzaba su proceso migratorio.

En el caso de Mejía Bautista, la agencia señaló que fue interceptado en la misma zona en diciembre de 2022, después de intentar entrar al país sin autorización. Posteriormente, se le concedió un permiso de permanencia temporal y recibió una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración.

Un juez de inmigración ordenó su deportación a República Dominicana en ausencia el 8 de mayo de 2025, de acuerdo con ICE.

La agencia también indicó que, tras un arresto de Mejía Bautista en octubre de 2025 por presunta posesión ilegal de un arma, solicitó a las autoridades de Nueva York su detención migratoria. Sin embargo, la ciudad no aceptó la solicitud.

ICE aseguró que ambos hombres registran arrestos previos en Nueva York. Entre los cargos relacionados con Jean Caraballo mencionó posesión ilegal de un arma de fuego cargada y posesión de una sustancia controlada. En el caso de Mejía Bautista, citó arrestos por presunta posesión de propiedad robada, hurto mayor y posesión ilegal de un arma.

La información proporcionada por la agencia se refiere a arrestos y no especifica si esos casos terminaron en condenas.

El director de la oficina de ICE en Nueva York, Kenneth Genalo, cuestionó la negativa de la ciudad a atender las solicitudes de detención migratoria y sostuvo que la falta de cooperación con las autoridades federales tiene consecuencias para la seguridad pública.