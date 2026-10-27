Arrestan a madre en Florida tras dejar a sus cuatro hijos solos durante viaje de trabajo a Las Vegas

Esta imagen, extraída de un video difundido por la Oficina del Sheriff del condado de Osceola, muestra a Irene Miller, de 50 años y residente de Kissimmee, Florida, siendo arrestada en el Aeropuerto Internacional de Orlando el viernes 23 de octubre de 2026, tras haber dejado presuntamente a sus hijos solos en casa mientras ella emprendía un viaje de trabajo de casi una semana a Las Vegas, Nevada. ( TOMADA DE LA OFICINA DEL SHERIFF )

Una madre de Florida fue arrestada y acusada de negligencia infantil después de que, presuntamente, dejara a sus cuatro hijos, de entre nueve y 14 años, sin supervisión de un adulto durante un viaje de trabajo a Las Vegas.

Las autoridades comenzaron a investigar el caso luego de que uno de los menores llamara al 911 desde la vivienda familiar en Kissimmee para informar que su hermano de nueve años había resultado herido cuando una mancuerna le cayó en la cabeza, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

Al llegar a la casa, los agentes encontraron a los cuatro niños, de nueve, 11, 12 y 14 años, sin un adulto a cargo. El menor lesionado fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta. Las autoridades no precisaron la gravedad de sus heridas.

Los investigadores contactaron por teléfono a la madre, identificada como Irene Miller, de 50 años, quien les dijo que había salido de viaje de trabajo el domingo anterior y que tenía previsto regresar cinco días después.

Según las autoridades, Miller explicó que una niñera acudía a la vivienda para cuidar a los niños antes y después de la escuela, pero que no estaba obligada a pasar la noche con ellos.

Acciones policiales

El padre de los menores fue contactado y los llevó a su casa, indicó la oficina del sheriff.

Miller, quien trabaja como fotógrafa profesional, fue detenida el viernes tras aterrizar en un aeropuerto de Florida. Un video de las cámaras corporales de los agentes muestra el momento en que fue esposada.

La mujer fue ingresada en la cárcel del condado de Orange y enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin lesiones corporales graves.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola no tolerará la negligencia infantil. Estos casos serán investigados y se presentarán cargos contra los padres que no supervisen o cuiden adecuadamente a sus hijos", afirmó el sheriff Chris Blackmon en un comunicado.