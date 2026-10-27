Dominicana acusada de homicidio no informó a emergencias que su hija estuvo expuesta a fentanilo

La niña Liyanna de cuatro años. ( TOMADA DE GOFUNDME )

Una madre dominicana dijo a los servicios de emergencia que su hija de cuatro años estaba tomando leche cuando comenzó a ponerse azul, mientras la niña sufría una intoxicación por fentanilo que le provocó la muerte, según denunciaron fiscales en Boston, Massachusetts.

La mujer, identificada como Dayanna Familia, de 35 años, también habría dicho al personal que atendió a la menor que posiblemente había tenido contacto con una trampa para cucarachas, de acuerdo con la fiscalía.

Los fiscales sostienen que la niña, llamada Liyanna, ingirió fentanilo sin saberlo y que su madre no informó a los equipos de emergencia sobre la posible exposición a la droga.

Acciones legales

El hecho ocurrió el 17 de agosto en una vivienda de Fuller Street. Según la Policía de Boston, los agentes acudieron al lugar poco antes de las 9:00 de la noche e intentaron salvar a la menor, quien fue trasladada a un hospital, donde falleció.

Familia fue arrestada el sábado y compareció el lunes ante un tribunal de Dorchester, donde se declaró no culpable, informó NBC 10 Boston.

Durante la audiencia, la fiscalía señaló que imágenes de una cámara corporal aparentemente muestran a la mujer intentando ocultar y destruir un polvo blanco que, según las autoridades, sería fentanilo. Los investigadores también indicaron que encontraron esa droga durante un registro de la vivienda.

La defensa solicitó una fianza de 10,000 dólares, al argumentar que una suma mayor representaría una carga económica para la familia. Sin embargo, el juez la fijó en 250,000 dólares.

Familia deberá regresar al tribunal el 20 de noviembre.