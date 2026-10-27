Una mujer dominicana denunció que agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) usaron fuerza excesiva contra miembros de su familia, incluido un menor de edad, durante un operativo realizado el fin de semana en una vivienda de El Bronx.

La intervención, en la que varias personas fueron arrestadas, quedó captada en video. En las imágenes se observa a uno de los jóvenes con el rostro golpeado y ensangrentado.

Según el relato de la mujer, identificada únicamente como Lady y hermana de uno de los jóvenes, el operativo se produjo después de que un vecino llamara a la policía para quejarse por una reunión ruidosa.

"Tu no estás supuesto a estar aquí adentro amiguito, tu no tienes orden para estar aquí", se escucha a una mujer decirle al agente de policía que estaba parado en la puerta de su residencia. "El rompió una ley, la de fumar hookah y la música", le responde en español el agente del NYPD.

Los jóvenes compartían, escuchaban música y fumaban hookah en la entrada del edificio cuando un agente les pidió sus identificaciones. De acuerdo con la versión ofrecida, ellos subieron al apartamento para buscarlas y no regresaron.

Reacciones y denuncias

Posteriormente, más de 10 agentes del precinto 44 subieron hasta la vivienda y, presuntamente, entraron sin una orden judicial. Los oficiales llegaron hasta una de las habitaciones, de donde sacaron a los jóvenes, según la denuncia.

Lady conversó con periodistas y aseguró que uno de sus familiares quedó malherido tras la intervención.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre los cargos que enfrentan las personas arrestadas ni se ha incluido una versión del NYPD sobre las denuncias de la familia.