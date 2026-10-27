Vuelo de United regresa a Las Vegas tras amenaza de pasajero de secuestrar el avión

Un avión de United Airlines se eleva hacia el cielo. ( SHUTTERSTOCK )

Un vuelo de United Airlines que se dirigía de Las Vegas a Newark, en Nueva Jersey, tuvo que regresar al aeropuerto de origen después de que una auxiliar de vuelo viera a un pasajero escribir mensajes en los que amenazaba con secuestrar la aeronave.

El incidente ocurrió la noche del sábado a bordo del vuelo 1681, un Boeing 737 en el que viajaban 150 pasajeros y seis tripulantes. El sospechoso, identificado como Dante Milne, de 25 años, fue arrestado tras el aterrizaje y enfrenta un cargo grave por presuntamente hacer amenazas o transmitir información falsa relacionada con un acto de terrorismo.

De acuerdo con la denuncia penal, Milne escribió en su dispositivo móvil que iba a secuestrar el avión y que haría que se estrellara "solo tu fila". El documento no especifica cómo fueron enviados los mensajes ni a quién estaban dirigidos.

Poco después del despegue desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid, una auxiliar de vuelo vio los mensajes y notificó a la cabina de mando. La tripulación activó los procedimientos de seguridad y el piloto decidió regresar a Las Vegas.

"La auxiliar de vuelo lo vio escribiendo que iba a secuestrar la aeronave. Me llamaron, activamos el protocolo de seguridad y regresamos a Las Vegas", explicó el capitán a los controladores aéreos, según una grabación de la comunicación.

Acciones de la autoridad

El piloto indicó que el pasajero no había sido inmovilizado, pues desconocía que la tripulación había visto los mensajes.

La aeronave aterrizó de forma segura alrededor de las 11:05 de la noche, hora local, tras permanecer menos de una hora en el aire. Agentes de la Policía Metropolitana de Las Vegas recibieron el avión en la pista y detuvieron a Milne sin incidentes.

Los pasajeros fueron evacuados mientras las autoridades realizaban una inspección de seguridad de la aeronave. No se reportaron heridos.

Situación legal de Milne

La desviación del vuelo provocó que la tripulación excediera el límite de horas de servicio permitido, por lo que los 149 pasajeros restantes tuvieron que pasar la noche en Las Vegas antes de salir en un vuelo reprogramado hacia Newark el domingo por la mañana.

Milne fue ingresado en el centro de detención del condado de Clark y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de 10,000 dólares. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para este martes.

Según la legislación de Nevada, el cargo por hacer amenazas o transmitir información falsa relacionada con un acto de terrorismo contempla una pena de entre uno y 20 años de prisión.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investiga lo ocurrido.