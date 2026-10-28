Condenan a entre 4 y 12 años de prisión a policía que mató a portero dominicano en Nueva York

La exagente de la Policía de Nueva York (NYPD) Tiffany Howell. ( NYPD INSTAGRAM )

La exagente de la Policía de Nueva York (NYPD) Tiffany Howell fue condenada a entre cuatro y 12 años de prisión por la muerte del dominicano Manuel Boitel, un portero de 61 años que falleció en enero de este 2026, tras ser impactado por el vehículo que conducía la entonces oficial, bajo los efectos del alcohol y en sentido contrario.

La sentencia fue dictada este miércoles en un tribunal del condado de Westchester, después de que Howell, de 48 años, se declarara culpable en agosto pasado de homicidio vehicular agravado y homicidio involuntario en segundo grado, informó The New York Post.

Durante la audiencia, familiares de Boitel expresaron su indignación y cuestionaron la conducta de la exagente, quien tenía 18 años de servicio en el departamento policial. Eric Boitel, hijo de la víctima, sostuvo que Howell conocía las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol por su experiencia como agente del orden.

"Ella ha visto de primera mano la devastación que pueden dejar las acciones", expresó Eric, según declaraciones recogidas por CBS News.

"Ella sabe que una decisión imprudente puede costarle la vida a alguien, destrozar una familia y dejar a sus seres queridos cargando con el dolor por el resto de sus vidas", añadió ante el tribunal.

Howell pidió perdón con voz temblorosa al conocer su condena. "Sé que tomé una decisión terrible y sé que las consecuencias son irreversibles", dijo, según The New York Times.

"Sé que no debería haber consumido alcohol ni haber conducido, y lo siento muchísimo por haberlo hecho", agregó.

Conducía ebria y en sentido contrario

Boitel trabajaba como portero en un edificio de apartamentos del Upper East Side de Manhattan y regresaba a su casa en Peekskill después de su jornada laboral cuando ocurrió el accidente, el 22 de enero.

Según la información publicada por The Post, Howell conducía hacia el sur por los carriles destinados al tránsito en dirección norte de la autopista Taconic State Parkway, en el condado de Westchester, cuando chocó de frente contra el vehículo del dominicano.

La entonces agente regresaba de una actividad de una asociación religiosa vinculada a la policía. Las pruebas determinaron que tenía una concentración de alcohol en la sangre de al menos 0.18 %, más del doble del límite legal permitido para conducir.

El impacto destruyó ambos vehículos y provocó la muerte de Boitel.

Howell fue suspendida y posteriormente renunció al NYPD, pocas semanas después del accidente. Tras su arresto, su abogado describió lo ocurrido como una ruptura radical con la conducta que ella había mantenido durante su vida.

Sin embargo, la fiscal adjunta Allison Stuart sostuvo que esa trayectoria no disminuía la gravedad de sus acciones ni el daño causado a la familia de la víctima.

"No mostró ningún respeto por su vida, ni por la de ningún otro, al conducir en sentido contrario", afirmó Stuart durante una audiencia de fianza, según The Post.

Jueza cuestiona su arrepentimiento

La jueza Anne B. Bianchi también cuestionó las expresiones de arrepentimiento de Howell durante la lectura de la sentencia, al calificar su disculpa de superficial y centrada en sus propios intereses.

"Esta es la pesadilla de la familia Boitel. No es tu pesadilla", expresó la magistrada. "Esta es una situación que tú creaste y que podrías haber evitado por completo".

Antes de declararse culpable, Howell enfrentaba una posible condena de hasta 25 años de prisión.

Boitel, esposo y padre de dos hijos, había soñado durante mucho tiempo con incorporarse a la Policía. Una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a su familia lo describió como una persona dispuesta a ayudar a los demás, incluso antes de atender sus propias necesidades.

Su muerte, señala la campaña, "dejó un enorme vacío en nuestra familia".