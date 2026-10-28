Arrestan a tres personas por presunto plan de tiroteo en escuela de Georgia

La policía responde a una escena de tiroteo en Atlanta el martes 11 de junio de 2024. ( AP )

Tres personas, entre ellas dos menores de edad, fueron arrestadas por su presunta vinculación con un plan para perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria del área metropolitana de Atlanta, informaron las autoridades.

Los arrestos se produjeron los días 20 y 23 de octubre, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) detectara publicaciones amenazantes en internet atribuidas a uno de los sospechosos y colaborara con la Policía local, según un comunicado del Departamento de Policía de Canton.

De acuerdo con la agencia AP, dos de los detenidos fueron arrestados en Georgia y el tercero en California. Durante los operativos, las autoridades ocuparon armas de fuego y municiones.

Los tres fueron arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato. La Policía identificó a dos de ellos como personas de 21 y 17 años, respectivamente, pero no reveló la edad del tercer sospechoso, del que solo indicó que también es menor de edad.

Este último enfrenta, además, una acusación por presuntamente perturbar o interferir con el funcionamiento de las escuelas públicas.

Uno de los sospechosos era exalumno

La superintendente del distrito escolar del condado de Cherokee, Mary Elizabeth Davis, confirmó que el menor señalado por ese cargo es un exalumno de la escuela secundaria Cherokee, según informó la cadena WSB-TV.

La Policía de Canton indicó que la investigación continúa abierta. Sin embargo, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las acciones que supuestamente planeaban ejecutar los sospechosos ni sobre qué tan avanzado estaba el presunto complot.

El anuncio se produce menos de dos semanas después de otro tiroteo escolar en Estados Unidos, en el que un joven de 16 años mató a tres niños y a una maestra en la escuela primaria Silver Rail, en el centro de Oregón.

La Policía de Canton y el distrito escolar del condado de Cherokee no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.