Haitiano indocumentado acusado de matar a empleada de Walmart en Pensilvania

Destino Jean-Louis, de 23 años —un inmigrante haitiano en situación irregular que ingresó al país bajo un programa de libertad condicional de la era Biden—, fue acusado de asesinato en relación con el tiroteo en el que murió Latosha Cooper, de 45 años. ( TOMADA DE LA OFICINA DEL FISCAL DE CONDADO DE MONTGOMERY )

Un haitiano en situación migratoria irregular fue acusado de matar a tiros a una empleada de Walmart en el estacionamiento de una tienda en Pensilvania, presuntamente después de que se deteriorara la relación matrimonial que mantenían, según documentos judiciales citados por medios locales.

Destino Jean-Louis, de 23 años, enfrenta cargos por la muerte de Latosha Ann Cooper, de 45 años, ocurrida el 21 de octubre en Cheltenham, condado de Montgomery. El acusado permanece detenido sin derecho a fianza.

De acuerdo con la Fiscalía, Jean-Louis se ocultó cerca de unos arbustos en las afueras del establecimiento, con el rostro cubierto, y esperó a que Cooper terminara su turno nocturno. Cuando la mujer salió, corrió hacia ella y le disparó.

Una compañera de trabajo declaró a la Policía que conversaba con Cooper en el estacionamiento cuando un hombre enmascarado se acercó y abrió fuego, informó 6ABC Philadelphia.

Los investigadores señalaron que los registros de telefonía celular situaron a Jean-Louis en el lugar cerca de la hora del crimen, así como durante varias noches anteriores. El acusado negó haber estado en la tienda cuando ocurrió el asesinato, según ese medio.

Se conocieron trabajando en Walmart

Jean-Louis y Cooper se conocieron en 2024, cuando ambos trabajaban en el establecimiento, y posteriormente se casaron, según documentos judiciales citados por 6ABC Philadelphia.

De acuerdo con ese reporte, Cooper presuntamente se había ofrecido a ayudarlo a obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, la solicitud fue rechazada en julio y ella se retiró del proceso y cortó el contacto con él.

Los investigadores sostienen que Jean-Louis contactó repetidamente a empleados de Walmart para conocer los horarios de trabajo de Cooper. Los documentos judiciales también recogen señalamientos de que el hombre la había agredido previamente.

La Fiscalía considera que se trató de un ataque dirigido contra la víctima, según los reportes de FOX 29 y 6ABC Philadelphia.

Su situación migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a Fox News que Jean-Louis ingresó legalmente a Estados Unidos en noviembre de 2023 mediante el programa de permisos humanitarios CHNV, establecido durante la Administración de Joe Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Fuentes del departamento precisaron que llegó por el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale el 24 de noviembre de ese año y que su autorización migratoria fue revocada el 12 de junio de 2025.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron el 23 de octubre en Filadelfia y lo entregaron a las autoridades locales el 26 de octubre, de acuerdo con el DHS.

Jean-Louis enfrenta cargos de asesinato en primer y tercer grado, uso de un arma de fuego por una persona en situación migratoria irregular, porte de arma sin licencia y posesión de un instrumento delictivo.

Permanece recluido en el centro penitenciario del condado de Montgomery.