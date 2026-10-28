Junta de Indiana recomienda mantener la pena de muerte a hombre que mató a dos niños

Foto del Departamento de Correcional de Indiana donde muestran a Jeffrey Weisheit. ( AP )

La junta estatal de libertad condicional de Indiana recomendó mantener la pena de muerte contra Jeffrey Weisheit, condenado por asesinar a dos niños en un incendio provocado en 2010, a pocos días de la ejecución por inyección letal prevista para el próximo 5 de noviembre.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el organismo recomendó por unanimidad al gobernador Mike Braun rechazar la solicitud de clemencia presentada por Weisheit, quien busca que su condena sea conmutada por cadena perpetua.

"Recomendamos unánimemente que deniegue la solicitud de Jeffrey Weisheit", escribió Gwendolyn Horth, presidenta de la junta, en una carta dirigida al gobernador.

De acuerdo con AP, la junta escuchó durante dos días los testimonios del condenado, sus abogados, los padres de las víctimas y los equipos de emergencia que acudieron a la vivienda en Evansville, donde fueron encontrados los cuerpos de Alyssa Lynch, de 8 años, y Caleb Lynch, de 5, tras el incendio.

El cuerpo de Alyssa fue hallado dentro de un armario, mientras que Caleb fue encontrado sobre un colchón, atado con cinta adhesiva. También se encontraron bengalas de ferrocarril entre sus pertenencias y debajo de su cuerpo.

"No hay excusa ni explicación para lo que hice", declaró Weisheit, de 50 años, el pasado 16 de octubre. Durante su intervención, manifestó que desea seguir viviendo y mejorar la vida de otras personas mientras permanece en prisión.

La madre rechaza la clemencia

Lisa Lynch, madre de los niños, mantenía una relación sentimental con Weisheit cuando ocurrió el incendio, mientras ella se encontraba trabajando.

Según expuso Tyler Banks, abogado de la Fiscalía General de Indiana, la relación atravesaba dificultades. Weisheit había considerado comprar un anillo de compromiso, pero renunció a su empleo, retiró dinero del banco y canceló el pedido. Al hacerlo, le dijo al joyero que pronto abandonaría el país.

Durante la audiencia, Lynch pidió que no se le concediera clemencia al condenado. "La clemencia está destinada a quienes demuestran un remordimiento genuino y valoran verdaderamente la vida humana", expresó por videoconferencia, según AP.

"Nada en el asesinato de mis hijos demostró misericordia, humanidad ni remordimiento", agregó.

Por su parte, Steven Lynch, padre de los menores, manifestó que aceptaría que la condena fuera sustituida por cadena perpetua.

La defensa alega problemas de salud mental

El abogado de Weisheit, Joseph Perkovich, informó que el gobernador está considerando una solicitud para trasladar a su cliente fuera de la prisión con el propósito de realizarle estudios mediante escáneres cerebrales.

Durante su comparecencia ante la junta, el 19 de octubre, Perkovich reconoció la gravedad de los crímenes, pero sostuvo que su defendido tiene antecedentes de lesiones en la cabeza y problemas de salud mental que, a su juicio, no recibieron suficiente atención durante el juicio de 2013.

"Seguimos agradecidos por el enfoque reflexivo del gobernador en el ejercicio de su responsabilidad constitucional y su autoridad ilimitada para determinar si se debe conceder un indulto o una conmutación en este caso", expresó el abogado.

Sin embargo, la junta de libertad condicional indicó que examinó la información presentada sobre la salud mental de Weisheit, pero concluyó que sus circunstancias no se diferenciaban sustancialmente de las de la mayoría de las personas encarceladas.

La decisión definitiva sobre la solicitud de clemencia corresponde al gobernador Braun, quien deberá determinar si mantiene la pena capital o la conmuta por una condena de prisión.