ICE arresta en Massachusetts a dominicano deportado tres veces de EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este miércoles 28 de octubre que arrestó en Massachusetts al dominicano José Pérez-Antonio, previamente deportado en tres ocasiones, después de que saliera de la custodia del Departamento de Corrección de ese estado.

En su publicación, ICE Boston señaló que el detenido se encontraba en situación migratoria irregular y que sus antecedentes incluyen condenas por tráfico de cocaína y conspiración. La agencia no precisó en el fragmento difundido la fecha del arresto ni el centro donde permanece recluido.

El nombre utilizado por ICE coincide con uno de los alias que la Fiscalía federal del Distrito de Massachusetts atribuyó en febrero a Wilson Radhames Peguero Brea, quien entonces tenía 56 años y fue acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación, con una condena previa por delito grave.

Acusado de ingresar ilegalmente

En un comunicado publicado el 23 de febrero, la Fiscalía informó que Peguero Brea había ingresado ilegalmente a Estados Unidos al menos cuatro veces y utilizado múltiples identidades, incluidas algunas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.

Según los documentos de esa acusación, en 1997 fue condenado por tráfico de drogas bajo un alias vinculado a una víctima estadounidense. Fue deportado en 2005 y posteriormente volvió a entrar al país de manera ilegal.

En 2016 fue arrestado y acusado a nivel estatal de poseer una licencia de conducir obtenida fraudulentamente. De acuerdo con el comunicado de febrero, ese proceso permanecía pendiente por incomparecencia. Ese mismo año fue deportado por segunda vez.

Tras un tercer ingreso presuntamente ilegal, fue acusado en el Tribunal de Distrito de Dorchester de tráfico de cocaína y fentanilo. La Fiscalía indicó entonces que ese expediente tenía una orden de arresto pendiente y que su historial penal en Massachusetts estaba asociado al alias José Pérez Antonio.

Condenas por suplantación de identidad

En 2021, Peguero Brea fue arrestado y acusado bajo su nombre verdadero en un tribunal federal por robo de identidad agravado y fraude electrónico.

El 11 de enero de 2023 fue condenado por ambos delitos y recibió una pena de más de dos años de prisión. Ese año fue deportado por tercera ocasión, según la Fiscalía.

Las autoridades alegaron que volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que agentes de ICE lo localizaron el cinco de febrero mientras utilizaba un documento de identidad falso. Al anunciar la acusación a finales de ese mes, la Fiscalía señaló que estaba bajo custodia migratoria.

La publicación de ICE de este 28 de octubre no explica la secuencia entre aquella detención y su posterior salida de la custodia del Departamento de Corrección de Massachusetts.

El cargo federal de reingreso ilegal anunciado en febrero contempla una pena máxima de 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de US$250,000. Esa acusación constituye un señalamiento y no una condena.