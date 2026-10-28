¿Qué tiene que ver República Dominicana con la Operación Los Tíos en Puerto Rico?

Operación Los Tíos en Puerto Rico revela conexiones internacionales en narcotráfico. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ejecutó este miércoles 28 de octubre la denominada Operación Los Tíos, dirigida contra una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico y la venta ilegal de armas en Puerto Rico, que, según las autoridades federales, mantenía vínculos con redes delictivas de República Dominicana y Colombia.

El operativo se concentró en Aguadilla y Quebradillas, en el oeste y noroeste de la isla, donde agentes federales diligenciaron 17 órdenes de arresto contra presuntos integrantes de la estructura.

De acuerdo con el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, el portavoz de la DEA, Tony Velázquez, explicó que las órdenes responden a una acusación presentada por un gran jurado ante el Tribunal Federal en San Juan.

La organización conocida como Los Tíos operaba principalmente desde el residencial público Las Muñecas, en Aguadilla, donde presuntamente mantenía puntos de distribución de sustancias controladas.

Los investigadores atribuyen al grupo la comercialización de fentanilo, heroína, cocaína, crack, marihuana y otras drogas, además de actividades relacionadas con armas de fuego.

Investigaciones sobre conexiones internacionales

Uno de los elementos relevantes de la investigación es la presunta relación de Los Tíos con organizaciones dedicadas al narcotráfico en República Dominicana y Colombia.

Según informó El Nuevo Día, citando declaraciones de Velázquez, la investigación federal identificó posibles conexiones internacionales de la estructura criminal.

La televisora puertorriqueña TeleOnce también recogió las declaraciones del portavoz de la DEA, quien señaló que el grupo mantenía vínculos con organizaciones criminales de ambos países.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han identificado públicamente a los presuntos contactos dominicanos ni han detallado las operaciones que supuestamente desarrollaban con integrantes de Los Tíos.

Tampoco se ha informado sobre arrestos realizados en República Dominicana como parte de esta operación.

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Investigación iniciada en 2022

La DEA comenzó a investigar a la organización entre 2022 y 2023, después de identificar actividades relacionadas con la distribución de drogas y el uso de armas de fuego.

De acuerdo con TeleOnce, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la difusión de videos musicales en redes sociales en los que presuntamente aparecían hombres armados acompañados de menores de edad.

Las imágenes formaron parte de las circunstancias que llevaron a las autoridades a examinar las actividades de la organización, según la información difundida por la televisora.

Los investigadores también relacionan a algunos de sus presuntos integrantes con hechos violentos, incluidos asesinatos registrados en la región de Aguadilla.

La DEA estima que la organización habría generado entre cuatro y cinco millones de dólares mediante sus operaciones, principalmente a través de la distribución de fentanilo.

El monto corresponde a una estimación de ingresos ilícitos, no a dinero incautado durante los arrestos.

Arrestos en Aguadilla y Quebradillas

Durante la madrugada del miércoles, agentes federales realizaron intervenciones contra seis personas que se encontraban en libertad.

El Nuevo Día informó que otros acusados ya permanecían encarcelados por procesos judiciales anteriores.

Por su parte, TeleOnce reportó que los detenidos fueron trasladados al Coliseo Raymond Dalmau, en Quebradillas, donde se desarrollaron procedimientos relacionados con la operación.

La televisora informó, además, sobre la intervención de Jonathan Pérez Cintrón, conocido como Jonas, a quien las autoridades identifican como presunto suplidor de la organización y sospechoso de varios asesinatos.