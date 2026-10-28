Acusan de asesinato a exdetective dominicano de la policía de NY por tiroteo en puente George Washington

Captura de pantalla donde se ve al dominicano Víctor Romero siendo escoltado por agentes policiales a la salida de un Tribunal en Nueva York. ( TOMADA DE X )

Un gran jurado de Manhattan acusó este martes de asesinato en segundo grado al exdetective dominicano de la Policía de Nueva York, Víctor Romero, por la muerte de un conductor durante un presunto altercado de tránsito en el puente George Washington, informó ABC7.

La nueva acusación agrava el cargo de homicidio involuntario en primer grado por el que Romero había sido procesado la semana pasada. El expolicía permanece en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Romero compareció brevemente este martes ante un tribunal del Bajo Manhattan y abandonó el edificio sin responder las preguntas de los periodistas. En las inmediaciones lo esperaban familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, Koran Irvine, quienes exigieron justicia.

Entre los manifestantes había alrededor de 100 empleados de Con Edison, empresa en la que Irvine, de 46 años, trabajaba como electricista y mecánico. Algunos gritaron "¡Asesino!" cuando el exdetective entró y salió del tribunal.

La versión de la Fiscalía

Según los fiscales, el enfrentamiento comenzó alrededor de las 6:45 de la tarde de un martes, cuando ambos conductores intentaron cambiar de carril al mismo tiempo mientras ingresaban al nivel superior del puente George Washington y estuvieron a punto de chocar.

La Fiscalía sostiene que las imágenes de vigilancia muestran a Romero siguiendo agresivamente el vehículo de Irvine a bordo de una Range Rover negra de empresa.

De acuerdo con esa versión, el exdetective se colocó junto al Volkswagen Golf de Irvine y disparó a través de la ventanilla trasera del lado del pasajero. Luego continuó hacia la autopista Palisades Interstate Parkway, en dirección a su vivienda en Haverstraw.

Irvine regresaba a su casa después de trabajar cuando recibió el disparo. Posteriormente murió a causa de sus heridas.

Romero enfrentó inicialmente un cargo de asesinato, pero la semana pasada fue procesado por homicidio involuntario en primer grado. La acusación del gran jurado vuelve a situar el caso bajo un cargo de asesinato en segundo grado, mientras continúa la investigación, según ABC7.

Familiares piden que sea enviado a prisión

El abogado de la familia, Keith White, afirmó que la nueva acusación no satisface todas sus demandas y pidió que se modifiquen las condiciones de libertad de Romero.

"No estamos conformes. Esperamos, tenemos la esperanza de que haya un cambio en las condiciones de su fianza y que sea enviado a prisión", declaró White.

Zeria Irvine, hermana de la víctima, también cuestionó que el exdetective siga en libertad y expresó indignación por lo que la familia considera un trato preferencial.

"¿Quién se cree que es este hombre? Quiero saberlo", manifestó. También reclamó expresiones de solidaridad de las autoridades con sus familiares.

Patricia Irvine, esposa de la víctima, sostuvo que las imágenes de vigilancia son claras y cuestionó la decisión de permitir que Romero saliera bajo fianza.

En declaraciones a Eyewitness News, de ABC7, la viuda criticó que el cargo se redujera inicialmente de asesinato a homicidio involuntario y que se le concediera libertad bajo fianza pese a la oposición de la Fiscalía.

Los familiares y compañeros de Irvine aseguraron que mantendrán sus reclamos mientras avanza el proceso judicial.