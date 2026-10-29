Más de USD 2,500 millones congelados tras hackeo a plataforma de criptomonedas Binance

Logo de la plataforma de criptomonedas Binance. ( AFP )

La plataforma de criptomonedas Binance informó el jueves que fue víctima de un importante hackeo que provocó la congelación de más de 2,500 millones de dólares para evitar que fueran robados.

La empresa, la mayor plataforma de cambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, indicó que había suspendido el comercio de ciertos productos.

Binance aseguró que los fondos de los usuarios "están completamente seguros". Sin embargo, varios expertos advirtieron de grandes desfalcos.

"Efectivamente parece un hackeo a Binance", dijo el exdirector ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, quien ya no dirige el grupo pero sigue siendo el principal accionista.

Reacciones y medidas

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó que su firma había congelado alrededor de 1,600 millones de dólares "relacionados con un posible hackeo" a Binance.

Tether emite una criptomoneda conocida como USDT, la tercera divisa digital por volumen en circulación.

El director de Circle, Jeremy Allaire, indicó que su empresa congeló más de 800 millones de dólares en USDC, la criptomoneda que gestiona.

USDT y USDC son ambas "stablecoins", o monedas digitales cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, en este caso el dólar estadounidense.

Horas antes de que Binance confirmara el ataque hacia las 23H30 GMT, varios especialistas del sector dijeron que piratas informáticos habían logrado acceder a la plataforma.

Algunos señalaron que podría tratarse del mayor ciberataque de este tipo hasta la fecha, con un botín superior a los 1.500 millones de dólares robados en febrero de 2025 a la plataforma Bybit, un incidente atribuido a hackers vinculados a Corea del Norte.

El precio del bitcóin cayó más de un 3% tras conocerse la noticia.