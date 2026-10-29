Ocho dominicanos podrían ganar sus escaños en las elecciones de medio término de EE. UU.

Josh Taveras, Enmanuel "Manny" Rutinel, Darializa Ávila Chevalier, George Álvarez, Yudelka Tapia y Manny de los Santos. ( TOMADA DE SUS REDES SOCIALES INDIVIDUALES )

Ocho nombres de origen dominicano forman parte de la selección de candidatos a seguir en el panorama electoral estadounidense de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, una jornada en la que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes federal, un tercio del Senado y numerosos cargos estatales y locales.

La lista reúne a representantes con experiencia legislativa, aspirantes que buscan llegar por primera vez al Congreso y dirigentes vinculados con la política municipal de Nueva York. Entre las candidaturas federales destaca Darializa Ávila Chevalier, quien aspira a representar el distrito congresual 13 de Nueva York, y Tonty Enmanuel "Manny" Rutinel, candidato demócrata por el distrito 8 de Colorado.

En Nueva York, la representación dominicana tiene uno de sus principales núcleos en la Asamblea estatal, donde varios legisladores buscan renovar sus mandatos en distritos del Alto Manhattan y El Bronx, zonas con una importante presencia de la diáspora.

Los dominicanos en el escenario electoral

Darializa Ávila Chevalier: de organizadora comunitaria a candidata al Congreso

Chevalier, de ascendencia dominicana, aspira por primera vez a un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito congresual 13 de Nueva York, bajo la bandera del Partido Demócrata.

La candidata, de 32 años, nació y creció en Florida y se trasladó a Nueva York durante su adolescencia. Su trayectoria incluye trabajo de organización comunitaria, investigación vinculada con la defensa pública y estudios doctorales.

Ganó la primaria demócrata frente al congresista Adriano Espaillat, quien buscaba un sexto período en la Cámara de Representantes. Su campaña se ha enfocado en la vivienda asequible, la protección de los inquilinos, la atención sanitaria y las políticas migratorias.

La candidata cuenta con el respaldo de sectores progresistas y de los Socialistas Democráticos de América, organización que apoya candidaturas sin constituir por sí misma un partido electoral. Si gana en noviembre, podría convertirse en la primera mujer de ascendencia dominicana elegida para el Congreso federal.

Manny Rutinel: el salto de Colorado al Congreso federal

Tonty Enmanuel "Manny" Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, busca representar el distrito congresual 8 de Colorado por el Partido Demócrata.

Abogado y economista de formación, Rutinel fue miembro de la Cámara de Representantes de Colorado, donde representó el distrito 32 desde 2023 hasta septiembre de 2026. Cuenta con una licenciatura de la Universidad de Florida, una maestría de la Universidad Johns Hopkins y un título de Derecho de Yale.

Ahora aspira a ocupar un escaño federal y se enfrenta al republicano Gabe Evans, quien busca conservar el puesto. La contienda tiene especial relevancia porque el resultado podría influir en el equilibrio de fuerzas de la Cámara de Representantes.

Manny De Los Santos: la representación dominicana del Alto Manhattan

Manny De Los Santos busca continuar como representante del distrito 72 de la Asamblea estatal de Nueva York, que abarca Washington Heights, Inwood y Marble Hill, sectores del Alto Manhattan con una histórica presencia dominicana.

Demócrata con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, De Los Santos desarrolló una trayectoria profesional de 13 años como trabajador social y director de programas escolares antes de consolidar su carrera política.

Su experiencia en servicios sociales y educación ha marcado su actividad pública. Para estas elecciones busca renovar su mandato y, según la información disponible sobre su contienda, no tiene contrincante en la boleta.

George Álvarez: continuidad legislativa en El Bronx

George Álvarez, demócrata con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, busca la reelección por el distrito 78 de la Asamblea estatal, que comprende sectores de Fordham, Bedford Park, Belmont y Bronx Park.

El legislador ha promovido iniciativas relacionadas con la protección ambiental, las energías limpias y las inversiones en infraestructura para comunidades afectadas por la contaminación.

Álvarez procura continuar representando a los residentes de su distrito y, de acuerdo con la información electoral disponible, no tiene contrincante en la boleta de noviembre.

Amanda Séptimo: una nueva oportunidad en la Asamblea estatal

Amanda Séptimo, representante demócrata del distrito 84 de El Bronx, busca renovar su mandato. Su demarcación incluye Mott Haven, Hunts Point, Port Morris, Longwood y Melrose, entre otros sectores.

La legisladora ha desarrollado su carrera política en comunidades del sur del Bronx, donde los servicios públicos, la vivienda y las necesidades de las familias trabajadoras figuran entre los asuntos de interés.

En esta contienda se enfrenta a Tyeek Goodman, candidato del Partido Conservador. La elección determinará si Séptimo continúa representando el distrito en la Asamblea estatal.

Karines Reyes: una enfermera en la política

Karines Reyes, nacida en Los Mina, Santo Domingo, representa el distrito 87 de la Asamblea estatal de Nueva York y busca la reelección por el Partido Demócrata, con respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras.

Afrolatina y residente del Bronx desde hace casi dos décadas, Reyes es enfermera titulada y trabaja en el área de oncología del hospital Montefiore Einstein. Su experiencia profesional también incluye la representación sindical, el activismo y el trabajo comunitario.

La legisladora llegó a Estados Unidos durante su infancia y ha combinado su carrera sanitaria con el servicio público. En noviembre se enfrenta a Zenobi Merced-Bonilla, del Partido Conservador, y Zakir Choudhury, del Partido Primero la Gente.

Yudelka Tapia: de Santo Domingo a la Asamblea de Nueva York

Yudelka Tapia, nacida en República Dominicana, busca continuar en la Asamblea estatal por el distrito 86 de El Bronx.

Antes de emigrar a Estados Unidos, estudió en la Universidad O&M, en Santo Domingo, donde participó en iniciativas contra la violencia doméstica y la corrupción política. Posteriormente obtuvo una maestría en Política Urbana y Liderazgo en Hunter College.

Tapia trabajó durante 23 años como auditora sénior en la Contraloría de la ciudad de Nueva York y ha participado en organizaciones comunitarias y educativas. En las elecciones del 3 de noviembre procura renovar su mandato como demócrata, frente a María Díaz, del Partido Republicano, y Shedrry Olivo, del Partido Conservador.

Josh Taveras: una nueva candidatura en Long Island

Josh Taveras aspira al Senado estatal de Nueva York por el distrito 8, que abarca sectores de los condados de Nassau y Suffolk, en Long Island.

Candidato demócrata, ha trabajado durante una década como gerente de establecimientos comerciales y estudió Ciencias Políticas en Stony Brook University. Su campaña pone el acento en el costo de la vida, la vivienda asequible, la atención sanitaria, la educación y la protección ambiental.

Taveras busca llegar por primera vez al Senado estatal y cuenta con el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras y de organizaciones vinculadas con distintas causas progresistas.

Otros latinos que buscan ganar o conservar sus puestos

La participación latina en las elecciones de medio término va más allá de las candidaturas dominicanas. Demócratas y republicanos compiten en distritos de distintas regiones del país, con resultados que pueden influir en la composición del Congreso y en las prioridades legislativas para la segunda mitad del mandato presidencial de Donald Trump.

Ben Ray Luján: el senador demócrata de Nuevo México

Ben Ray Luján, senador demócrata por Nuevo México, busca la reelección para continuar en el puesto que ocupa desde 2021. Antes de llegar al Senado federal, fue representante de su estado en la Cámara de Representantes y desarrolló una trayectoria política centrada en temas de salud, infraestructura y desarrollo económico.

La clasificación de Cook Political Report considera sólidamente demócrata la contienda, aunque esa evaluación describe el panorama electoral y no garantiza el resultado.

Alexandria Ocasio-Cortez: una figura progresista de Nueva York

Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata por el distrito congresual 14 de Nueva York, busca conservar su escaño. De ascendencia puertorriqueña, llegó al Congreso en 2019 tras derrotar en las primarias a un veterano legislador demócrata.

Su trayectoria está vinculada con el ala progresista del partido y con propuestas relacionadas con el costo de la vida, el cambio climático, la sanidad y los derechos laborales. La contienda se desarrolla en un distrito de fuerte inclinación demócrata.

Ritchie Torres: continuidad en el distrito 15 de Nueva York

Ritchie Torres, también demócrata, representa el distrito congresual 15, que incluye sectores del Bronx. Busca la reelección y ha construido su carrera política alrededor de asuntos como la vivienda pública, la seguridad, la atención sanitaria y la inversión en comunidades de bajos ingresos.

Antes de llegar al Congreso en 2021, fue miembro del Concejo Municipal de Nueva York. Es uno de los representantes latinos que procura conservar su puesto en una demarcación de marcada inclinación demócrata.

Carlos Giménez: el republicano cubanoamericano de Florida

Carlos Giménez, representante republicano por el distrito congresual 28 de Florida, busca renovar su mandato. Nacido en Cuba, emigró a Estados Unidos con su familia y desarrolló una carrera en el servicio público antes de llegar al Congreso.

Fue alcalde del condado de Miami-Dade y también trabajó en la administración municipal. Su trayectoria política ha estado vinculada con la seguridad pública, la gestión gubernamental y las relaciones con Cuba. Su distrito es considerado sólidamente republicano en las clasificaciones electorales citadas.

María Elvira Salazar: una periodista en el Congreso

María Elvira Salazar, republicana de origen cubano, busca la reelección por el distrito congresual 27 de Florida. Antes de entrar en la política, desarrolló una extensa carrera como periodista y presentadora de televisión en español.

Llegó al Congreso en 2021 y ha centrado parte de su agenda en la economía, la inmigración y las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Aunque su distrito presenta una inclinación republicana, la contienda se considera más competitiva que otras carreras de ese partido en Florida.

Bobby Pulido y Mónica De La Cruz: una contienda disputada en Texas

El distrito congresual 15 de Texas presenta una de las carreras más observadas de la elección. Bobby Pulido, cantante de música tejana y empresario, compite por el Partido Demócrata contra la republicana Mónica De La Cruz, quien busca conservar el escaño que ocupa desde 2023.

Pulido, nacido y criado en Edinburg, en el Valle del Río Grande, ha desarrollado una carrera musical que incluye un premio Grammy Latino. Su candidatura intenta conectar con los votantes de una región mayoritariamente hispana, donde la economía, la inmigración y el empleo forman parte del debate electoral.

De La Cruz, por su parte, fue agente de seguros y empresaria antes de llegar al Congreso. Ha defendido una política fronteriza estricta y medidas para respaldar la actividad económica y energética.

Una encuesta realizada del 13 al 16 de octubre por el centro de investigación de políticas públicas Barbara Jordan de Texas Southern University situó a Pulido con un 51 % de la intención de voto frente al 44 % de De La Cruz, entre votantes probables. El margen de error fue de 3.8 puntos porcentuales y el 5 % permanecía indeciso. La medición constituye una fotografía de la contienda, no una predicción del resultado.

Gabe Vásquez: el demócrata que busca conservar su escaño en Nuevo México

Gabe Vásquez, representante demócrata por el distrito congresual 2 de Nuevo México, busca la reelección frente al republicano Greg Cunningham.

De ascendencia mexicana, Vásquez trabajó en asuntos relacionados con el medioambiente y la política pública antes de llegar al Congreso en 2023. Su campaña se desarrolla en una demarcación donde las cuestiones fronterizas, la agricultura, el empleo y el acceso a servicios públicos tienen un peso importante.

Una encuesta publicada en octubre situó a Vásquez por delante de Cunningham, aunque la carrera continúa siendo competitiva y las mediciones no permiten anticipar con certeza el resultado.

Vicente González: una carrera afectada por la redistribución electoral

Vicente González, representante demócrata por el distrito congresual 34 de Texas, también busca conservar su escaño. Abogado de formación, llegó al Congreso en 2017 y ha representado comunidades del sur de Texas.

Su candidatura enfrenta el desafío de una redistribución territorial que modificó la composición del distrito y alteró sus condiciones electorales. La contienda se mantiene entre las que pueden influir en el equilibrio de la Cámara de Representantes.

Una elección que definirá el equilibrio del Congreso

Las elecciones de medio término renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes federal y parte del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales. El resultado determinará el margen de maniobra de la administración Trump en el Congreso durante los dos últimos años de su mandato.

Para la comunidad dominicana, las candidaturas de Nueva York y Colorado representan distintas vías de participación política: desde la continuidad de representantes estatales hasta la posibilidad de llegar por primera vez al Congreso federal.

Los candidatos latinos, por su parte, concurren desde posiciones políticas diversas y con trayectorias que abarcan el periodismo, el trabajo comunitario, el derecho, la salud, la administración pública y el activismo. Sus resultados dependerán de las condiciones de cada distrito y de la participación electoral del próximo 3 de noviembre.