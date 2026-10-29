Buscan a dominicano por presunto fraude de más de 133,000 dólares en ayudas por desempleo en PR

Captura de la pantalla de la página web de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde muestra la descripción del dominicano Juan Ignacio De la Cruz-David. ( PÁGINA WEB DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EE. UU. )

El inspector general del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Anthony D'Esposito, anunció este jueves la lista de los "Más buscados" por dicha organización, en la que aparecen 16 personas señaladas por su presunta participación en distintos delitos federales. En ella se encuentra un ciudadano dominicano identificado como Juan Ignacio de la Cruz-David.

Las autoridades federales buscan a Juan Ignacio de la Cruz-David, un hombre nacido en República Dominicana, señalado por su presunta participación en un fraude de más de 133,000 dólares contra la agencia estatal de empleo de Puerto Rico mediante el cobro irregular de beneficios por desempleo durante la pandemia de COVID-19.

If you recognize yourself, skip the comments and call your lawyer. @DOLOIG and @VP´s @WHFraudTF are coming for you. https://t.co/D05cJKzxdy — Inspector General Anthony D\'Esposito (@USLaborIG) October 28, 2026

De acuerdo con la ficha publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL-OIG), De la Cruz-David habría utilizado números falsos de Seguro Social para obtener múltiples cheques de ayuda por desempleo a los que no tenía derecho.

El organismo lo identifica como fugitivo por los delitos de robo de fondos del Gobierno y fraude postal. La ficha indica que fue acusado formalmente en 2022 por la Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico y que, hasta la publicación de la información, se desconoce su paradero.

Datos del fugitivo

Entre los datos divulgados por las autoridades figura como fecha de nacimiento utilizada el 31 de julio de 1978. También indica que tiene ojos marrones, mide aproximadamente 1.78 metros (5 pies y 10 pulgadas) y pesa alrededor de 86 kilogramos (189 libras).

La Oficina del Inspector General solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso o el paradero del buscado que se comunique con esa dependencia al teléfono 1-800-347-3756.

La investigación está vinculada con el uso fraudulento de los programas de asistencia por desempleo habilitados durante la emergencia sanitaria emitida por el COVID-19. Cuando millones de personas recibieron ayudas económicas tras la pérdida de sus empleos o la reducción de sus ingresos.