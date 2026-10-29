Senador Sepúlveda resalta labor de Letitia James en defensa de las familias dominicanas y respalda su reelección

El senador estatal Luis R. Sepúlveda expresó su respaldo a la reelección de Letitia James como fiscal general de Nueva York y destacó el trabajo de su oficina en la protección de los consumidores, la defensa de los derechos civiles y la investigación de fraudes inmobiliarios.

Sepúlveda, estadounidense de origen dominicano y abogado con trayectoria en la defensa de inquilinos y familias de bajos ingresos, sostuvo que la justicia debe ser accesible para todos y que las instituciones tienen la responsabilidad de proteger a las familias trabajadoras, sin que nadie esté por encima de la ley.

El legislador señaló que en El Bronx y en las comunidades del Distrito Senatorial 32 numerosas familias enfrentan altos costos de vivienda, dificultades económicas y riesgos de fraude.

En ese contexto, resaltó el papel de la Fiscalía General en la lucha contra los abusos, la protección de consumidores y propietarios vulnerables, la defensa de los derechos de los inquilinos y la investigación de posibles violaciones de la ley.

Trabajo de la Fiscalía General

Entre las actuaciones que destacó figura una alerta emitida por la Fiscalía General en abril de 2024 sobre un esquema de fraude inmobiliario que habría puesto en riesgo los ahorros de casi 150 personas, incluidos residentes de Nueva York.

Según Sepúlveda, la iniciativa permitió advertir a posibles víctimas, ofrecer orientación y facilitar que las denuncias fueran remitidas a las autoridades competentes en la República Dominicana.

El senador afirmó que el caso pone de relieve la importancia de la cooperación entre jurisdicciones, especialmente para proteger a la comunidad dominicana, cuyos ahorros e inversiones pueden representar años de trabajo y sacrificio.

Apoyo a la reelección

Sepúlveda reiteró que la gestión de la fiscal general debe valorarse por sus acciones en la protección de las familias, la investigación de fraudes y la defensa imparcial de los derechos, y ratificó su apoyo a la continuidad de James en el cargo