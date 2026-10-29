Tres personas mueren al chocar dos helicópteros en Oregón

Restos de los helicopteros que chocaron en Oregón. ( TOMADA DE X )

Tres personas murieron este jueves luego de que dos helicópteros chocaran en el aire y se estrellaran en un campo agrícola próximo al aeropuerto de McMinnville, al suroeste de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Maddie Aasbo, de 22 años, instructora de vuelo originaria de Texas; Tyler Sturdevant, de 38 años, piloto de Oregón, y un estudiante de aviación del Reino Unido cuyo nombre no ha sido divulgado, informó la agencia Associated Press (AP).

De acuerdo con el sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, los equipos de emergencia recibieron el aviso del accidente alrededor de las 2:15 de la tarde. El siniestro ocurrió a pocos kilómetros al este del aeropuerto de McMinnville, donde las autoridades continuaban el jueves por la noche con las labores de recuperación.

Dos modelos de helicópteros involucrados

Fotografías difundidas por la oficina del sheriff muestran una de las aeronaves, de color verde, volcada sobre el terreno, mientras que la otra, roja, quedó completamente destrozada.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que las aeronaves involucradas eran un Robinson R22 y un Airbus H125. En el primero viajaban dos personas, mientras que el segundo era ocupado únicamente por el piloto, según las autoridades.

Uno de los helicópteros pertenecía a la escuela de aviación Jerry Trimble Helicopters, ubicada en el aeropuerto de McMinnville. La institución expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a las demás personas afectadas por el accidente.

"Nuestros corazones y pensamientos están con las personas involucradas, sus familias y todos los afectados por este suceso", indicó la escuela en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La institución, que ofrece desde vuelos de demostración hasta programas de formación avanzada, informó que colabora con las autoridades policiales, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) para asegurar la zona y contribuir a determinar las causas de la colisión, según AP.

Carretera permanece cerrada

El accidente también provocó el cierre de la autopista 233, a aproximadamente 1.6 kilómetros al oeste de Dayton, informó el Departamento de Transporte de Oregón. Las autoridades no ofrecieron una fecha estimada para la reapertura de la vía.

Otras carreteras locales también fueron cerradas, mientras que la oficina del sheriff pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del área para facilitar las labores de emergencia.

La FAA y la NTSB estarán a cargo de la investigación para establecer qué provocó el choque entre las dos aeronaves.

McMinnville se encuentra a unos 56 kilómetros al suroeste de Portland y tiene una población aproximada de 34,000 habitantes. El aeropuerto local ocupa un terreno de unas 263 hectáreas, cuenta con dos pistas pavimentadas y permaneció abierto el jueves, según la información de su página web.