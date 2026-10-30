Arrestan a sargento de la Policía de Nueva York por enviar foto íntima de una subordinada

Agentes de policía de NYPD patrullando brindan seguridad alrededor de Times Square en Manhattan, Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Un sargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado y acusado de enviar una fotografía íntima de una agente que estaba bajo su supervisión y utilizar los sistemas informáticos de la institución para rastrear sus movimientos por la ciudad.

Se trata de Joel De Jesús, quien se entregó a las autoridades el jueves, luego de ser acusado formalmente de acceso ilegal a sistemas informáticos, conducta indebida en el ejercicio de sus funciones oficiales y divulgación ilícita de una imagen íntima, según informaron las autoridades.

La investigación se originó a raíz de una relación personal que terminó deteriorándose entre el sargento y la agente subordinada, de acuerdo con una fuente familiarizada con el caso.

Los investigadores determinaron que De Jesús accedió repetidamente a los registros de los lectores automáticos de matrículas del NYPD entre agosto de 2024 y julio de 2025. Estos dispositivos captan imágenes de las placas de los vehículos mientras circulan por las calles de Nueva York y permiten consultar sus desplazamientos.

Además, documentos judiciales indican que el acusado envió la fotografía desnuda de la agente en julio de 2024.

Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo Penal del Bronx, el jueves, De Jesús se declaró no culpable de los cargos y fue puesto en libertad. Las acusaciones que enfrenta no contemplan la posibilidad de fijarle una fianza.

Más de 10 años en el NYPD

De Jesús ingresó al Departamento de Policía de Nueva York en enero de 2012. En febrero de este año fue transferido al cuartel del Precinto Midtown South, en Manhattan.

Registros oficiales indican que recibió un salario de 170,000 dólares durante 2025.

De acuerdo con las normas disciplinarias del NYPD, los agentes arrestados enfrentan una suspensión automática de 30 días.

Hasta el momento de la publicación de la información, el abogado de De Jesús no había respondido a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones.