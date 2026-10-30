Se robaron US$6,300 millones de Binance y las sospechas apuntan a Corea del Norte

Las criptomonedas son de los activos digitales más usados en el mundo. ( SHUTTERSTOCK )

Corea del Norte es la principal sospechosa del robo de aproximadamente 6,300 millones de dólares a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, según las investigaciones de dos empresas estadounidenses especializadas en el rastreo de activos digitales.

Las compañías TRM Labs y Chainalysis atribuyeron el ataque, ocurrido el jueves 29 de octubre, al grupo de piratas informáticos TraderTraitor, relacionado con Lazarus, una organización de ciberdelincuentes que las autoridades estadounidenses han vinculado con operaciones financiadas por el régimen de Pyongyang.

La investigación de TRM Labs señala que los responsables transfirieron aproximadamente 6,360 millones de dólares desde billeteras de Binance distribuidas en diez redes de criptomonedas. La mayor parte de las operaciones se ejecutó en unos 20 minutos.

La empresa aseguró tener un alto grado de confianza en que TraderTraitor estuvo detrás del ataque, debido a coincidencias con operaciones anteriores atribuidas a Corea del Norte.

Sin embargo, Binance todavía no ha identificado oficialmente a los responsables. La compañía informó este viernes que trabaja con organismos policiales y especialistas en seguridad informática para determinar la identidad de los atacantes y recuperar los activos sustraídos.

¿Quiénes son los principales sospechosos?

TraderTraitor es una denominación utilizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para identificar operaciones de piratería informática vinculadas a Corea del Norte.

Este grupo está asociado con Lazarus, una estructura de ciberespionaje y delitos financieros que, según las autoridades estadounidenses, ha participado en ataques contra instituciones financieras, empresas tecnológicas y plataformas de criptomonedas.

En febrero de 2025, el FBI responsabilizó oficialmente a Corea del Norte y a TraderTraitor del robo de aproximadamente 1,500 millones de dólares a Bybit, otra importante plataforma de intercambio de activos digitales.

El organismo estadounidense explicó entonces que los responsables habían convertido parte del dinero sustraído en bitcoin y otras criptomonedas, distribuyéndolo entre miles de direcciones digitales para dificultar su rastreo.

Los antecedentes también incluyen el robo de 308 millones de dólares a la empresa japonesa DMM Bitcoin, ocurrido en mayo de 2024.

En diciembre de ese año, el FBI y las autoridades policiales japonesas identificaron a operadores norcoreanos relacionados con TraderTraitor como responsables de ese ataque.

La investigación determinó que uno de los piratas informáticos se hizo pasar por reclutador laboral en LinkedIn para establecer contacto con un empleado de una empresa japonesa que proporcionaba servicios de billeteras digitales.

Mediante una falsa prueba de programación, consiguió que el trabajador ejecutara código malicioso que permitió comprometer sus sistemas.

El mercado reacciona a las sospechas

El robo, considerado el mayor de la historia de las criptomonedas, provocó una caída en los precios de los principales activos digitales.

El bitcoin descendió hasta aproximadamente 76,368 dólares, su menor cotización en seis semanas, mientras ether cayó a unos 2,178 dólares, su nivel más bajo en dos meses.

BNB, la criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, perdió alrededor de un 5 % en 24 horas y se situó cerca de los 710 dólares, según los datos recogidos por Reuters.

Las acciones de Coinbase retrocedieron un 4.8 %, mientras las de Strategy, una de las principales compañías cotizadas con inversiones en bitcoin, cayeron cerca de un 6 % en las operaciones extendidas.