Estados Unidos publica la lista de los 16 fugitivos más buscados por fraude laboral; hay un dominicano entre ellos

El dominicano Juan Ignacio de la Cruz-David. ( TOMADA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS )

Un ciudadano nacido en República Dominicana figura entre los 16 fugitivos más buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL-OIG), que difundió este jueves una lista de personas señaladas por su presunta participación en distintos esquemas de fraude laboral y apropiación de fondos públicos.

Se trata de Juan Ignacio de la Cruz-David, a quien las autoridades federales acusan de participar en un fraude de más de 133,000 dólares contra la agencia estatal de empleo de Puerto Rico, mediante el cobro irregular de beneficios por desempleo durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la ficha publicada por la Oficina del Inspector General, De la Cruz-David habría utilizado números falsos del Seguro Social para obtener múltiples cheques de asistencia por desempleo a los que presuntamente no tenía derecho.

El organismo lo identifica como fugitivo por cargos relacionados con el robo de fondos del Gobierno y fraude postal. Según la información oficial, fue acusado formalmente en 2022 por la Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico, pero hasta la publicación de la alerta se desconocía su paradero.

La investigación está relacionada con el uso fraudulento de los programas de asistencia económica habilitados durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando millones de personas en Estados Unidos y sus territorios recibieron ayudas tras perder sus empleos o experimentar una reducción de sus ingresos.

Operativo federal contra el fraude laboral

La publicación de los 16 fugitivos forma parte de una iniciativa federal para intensificar las investigaciones sobre el fraude con recursos públicos y las irregularidades en los programas de visas de trabajo.

El esfuerzo cuenta con el respaldo de la Fuerza de Tarea contra el Fraude de la Casa Blanca, coordinada por el vicepresidente JD Vance, el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel.

Como parte de estas acciones, las autoridades pusieron en marcha el Visa Fraud Strike Team, un equipo interinstitucional integrado por representantes de la Oficina del Inspector General, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática.

Las investigaciones abarcan posibles irregularidades en el uso de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, y visas J-1, correspondientes a programas de intercambio cultural y académico.

Resultados de la investigación

El inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D'Esposito, también ha informado sobre investigaciones relacionadas con presuntos esquemas de fraude que superarían los 50 millones de dólares, así como sobre la localización en Hungría de uno de los fugitivos incluidos en la lista, quien estaría a la espera de los procedimientos de extradición a Estados Unidos.

D'Esposito vinculó estas operaciones con los resultados generales de la estrategia federal contra el fraude, a la que atribuyó más de 170 acusaciones formales, 203 condenas y 80 arrestos.