×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
arco de trump
Añadir Diario Libre en Googlearco de trump

Jueza de EE. UU. cuestiona el principal argumento para construir arco de Trump

El mandatario anunció la construcción de un arco de triunfo blanco de 76 metros de altura, inspirado en el Arco de Triunfo de París

    Expandir imagen
    Jueza de EE. UU. cuestiona el principal argumento para construir arco de Trump
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muestra una ilustración del Arco del Triunfo que el presidente Trump presentará como proyecto de construcción durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. (EFE)

    Una jueza federal de Estados Unidos cuestionó el viernes el argumento invocado por la administración de Donald Trump, que afirma que el enorme arco que el presidente planea construir en Washington es necesario para la seguridad nacional.

    El mandatario anunció la construcción de un arco de triunfo blanco de 76 metros de altura, coronado por grandes estatuas doradas de un ángel y águilas, inspirado en el Arco de Triunfo de París.

    Al momento de anunciar la construcción, Trump no mencionó preocupaciones sobre la seguridad del país. Pero sí lo hizo posteriormente en una publicación en Truth Social. En ella afirmó que la construcción incluiría "un complejo militar de máxima categoría" que podría albergar drones y francotiradores.

    Cuestionamientos judiciales

    Durante una audiencia judicial para revisar una demanda que busca detener su construcción, presentada por veteranos de la guerra de Vietnam, una jueza federal desestimó estos argumentos del mandatario.

    RELACIONADAS
    • "Eso no convierte el uso de la seguridad nacional en un amuleto en este caso", dijo la jueza Tanya Chutkan. "Esta es la primera vez que el gobierno presenta un aspecto de seguridad nacional en este caso".

    Reacciones y demandas

    Robert Stander, abogado del Departamento de Justicia, aseguró que el arco es un "proyecto de alta prioridad" para la administración Trump.

    "El arco interrumpirá la vista entre el cementerio de Arlington y el Monumento a Lincoln", subrayó la abogada de la parte demandante, Wendy Liu, quien pidió a la jueza que ordenara la suspensión del proyecto, cuya construcción podría comenzar el 5 de noviembre.

    La jueza no dictó un fallo inmediato en este caso, pero afirmó que lo haría "con celeridad".

    El arco es uno de varios proyectos emprendidos por Trump en un esfuerzo por dejar su sello personal en Washington durante su segunda presidencia.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.