De limpiar iglesias y conducir Uber a ver a su hijo en la NBA: el sacrificio de una madre dominicana

axel Lendeborg, al centro, junto a sus padres, Yissel Raposo, derecha, y Okary Lendeborg. ( CORTESÍA DE OKARY LENDEBORG )

El jugador de ascendencia dominicana promedia 22.6 puntos y 9.2 rebotes en sus primeros cinco encuentros con Golden State. Su rendimiento ya figura en registros históricos de la NBA, pero antes de llegar a la liga enfrentó dificultades familiares, trabajó en almacenes y estuvo cerca de abandonar el deporte.

Yaxel Lendeborg está protagonizando uno de los comienzos más destacados de un novato en la NBA. En sus primeros cinco partidos con los Golden State Warriors, el jugador de ascendencia dominicana acumula 113 puntos, 46 rebotes y 20 asistencias, cifras que lo colocan en registros históricos junto a figuras como Shaquille O'Neal y Stephen Curry.

Su adaptación ha sido tan rápida que el jugador de 24 años ya promedia 22.6 puntos, 9.2 rebotes y 4.0 asistencias por encuentro, después de ser seleccionado en el puesto número 11 del sorteo de novatos.

Sin embargo, detrás de su rendimiento hay una trayectoria marcada por dificultades económicas, empleos fuera del deporte y una crisis personal tras la muerte de su abuelo, quien había sido su principal figura paterna.

Durante una conversación en el programa Rookie Dinner w/ Vets, con los exjugadores y veteranos de la NBA Aaron Gordon y Drew Gooden, Lendeborg explicó cómo esas experiencias influyeron en su madurez y en la manera de enfrentar las exigencias del baloncesto profesional.

"He trabajado en siete empleos diferentes", contó el jugador.

Uno de esos trabajos fue en un almacén donde también laboraba su madre, la dominicana Yissel Raposo.

Lendeborg recordó que las largas jornadas y el esfuerzo que observaba diariamente en ella cambiaron su perspectiva sobre la vida.

"Veía a mi mamá trabajando duro y decía: 'Hombre, esto es difícil. No quiero hacer esto nunca más'. Y veía a mi mamá haciendo lo mismo. Así que eso me cambió", relató.

Rendimiento histórico

En declaraciones anteriores a The Athletic, explicó que llegó a trabajar turnos de 12 horas y que su madre llevaba alrededor de 12 años realizando ese tipo de labores.

Raposo también trabajó como conductora de Uber y limpiando iglesias durante los fines de semana para generar ingresos adicionales y mantener a sus cuatro hijos.

Un comienzo que lo coloca junto a figuras históricas

El rendimiento de Lendeborg en su primera semana ha recibido reconocimiento de la propia NBA.

El 29 de octubre, la liga destacó que el jugador es el primero desde Shaquille O'Neal, en 1992, que acumula al menos 113 puntos y 46 rebotes en sus primeros cinco partidos.

También se convirtió en el primer novato de los Warriors desde Stephen Curry, en 2009, que anota 25 puntos o más durante tres encuentros consecutivos.

Sus 113 puntos representan, además, la tercera mayor cantidad conseguida por un jugador en sus primeros cinco partidos desde el año 2000, únicamente detrás de Kevin Durant y Paolo Banchero.

Lendeborg anotó 26 puntos contra Phoenix Suns el 24 de octubre, estableció una marca personal de 31 frente a Denver Nuggets el día 26 y sumó otros 26 contra Minnesota Timberwolves el miércoles 28.

Su actuación ante Denver, en la victoria 134-114 de Golden State, incluyó 12 rebotes y seis asistencias. Se convirtió así en el primer novato de la franquicia desde Curry, en 2010, que consigue al menos 30 puntos, diez rebotes y cinco asistencias en un encuentro.

El entrenador Steve Kerr lo ha definido como un jugador especial, aunque también ha señalado la necesidad de mejorar su adaptación defensiva.

El novato ha asumido responsabilidades importantes en un equipo afectado por las ausencias de Jimmy Butler III y Moses Moody.

Trayectoria personal

Golden State comenzó la temporada con tres derrotas, pero ganó sus dos partidos siguientes, con Lendeborg como uno de sus principales anotadores.

La muerte de su abuelo lo alejó del deporte

Lendeborg contó que su primera pasión deportiva no fue el baloncesto, sino el béisbol, disciplina que comenzó a practicar por influencia de su abuelo materno.

La muerte de este familiar afectó profundamente su infancia.

"Cuando murió, me perdí mentalmente, porque él había sido prácticamente mi padre durante toda mi vida", recordó.

El joven abandonó el deporte y perdió interés en los estudios.

"Dejé de practicar deportes y estaba siguiendo un camino muy malo, muy oscuro", expresó.

Durante su adolescencia dejó de involucrarse en actividades deportivas y volvió a trabajar en un almacén, sin perspectivas claras de desarrollar una carrera profesional.

Su trayectoria cambió cuando su madre insistió en que asistiera a un campamento de baloncesto en Nueva York dirigido a jóvenes de origen dominicano.

Consejos profesionales

Aunque inicialmente no quería participar, terminó llamando la atención de reclutadores y recibió una oferta para jugar en Arizona Western College.

"Mi mamá me obligó otra vez a ir a jugar a un campamento en Nueva York. Era un campamento dominicano. Me reconocieron allí, recibí una oferta de Arizona Western y eso comenzó mi carrera en el baloncesto", relató.

Después de jugar en Arizona Western y la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), llegó a Michigan, donde se convirtió en una figura del baloncesto universitario y conquistó el campeonato nacional de la NCAA en 2026.

El consejo de Aaron Gordon

Durante la conversación, Aaron Gordon compartió con Lendeborg las dificultades que enfrentó para adaptarse a la NBA.

El campeón de 2023 con Denver Nuggets recordó que, durante sus primeros años en Orlando Magic, llegó a considerarse capaz de convertirse en la principal figura ofensiva del equipo.

Sin embargo, explicó que su llegada a Denver le exigió modificar su mentalidad, aceptar nuevas responsabilidades y comprender mejor las exigencias de competir con jugadores de alto nivel.

Gordon le recomendó a Lendeborg conservar las enseñanzas adquiridas durante sus años de trabajo y los sacrificios que observó en su madre.

"Lleva siempre eso contigo, hermano. Lo que aprendiste de tu mamá, lo que aprendiste trabajando. Lleva eso contigo", le aconsejó.

El veterano vinculó esas experiencias con las cualidades que llevaron a Golden State a apostar por el joven en el sorteo de novatos.