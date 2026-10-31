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Un muerto y seis heridos en un tiroteo en una tienda de Halloween en California

La policía reportó tres heridos en estado crítico y continúa la búsqueda de los responsables

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    Un muerto y seis heridos en un tiroteo en una tienda de Halloween en California
    El tiroteo se produjo en una una tienda de la cadena Spirit Halloween. (INSTAGRAM)

    Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en el norte de California dejó un muerto y seis heridos el viernes, informó la policía, que todavía no identificó a los responsables.

    El incidente ocurrió poco antes de las 20h30 (03h30 GMT del sábado) en una tienda de la cadena Spirit Halloween de un centro comercial de la ciudad de Fairfield, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

    El comisario de Fairfield, Dan Marshall, dijo a la prensa que una persona había muerto y otras seis habían sido hospitalizadas con heridas de bala. Al menos tres se encuentran en estado crítico, añadió.

    "El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos", declaró Marshall a última hora del viernes, y señaló que la policía aún no ha identificado al "sospechoso o los sospechosos".

    Más

    El tiroteo se produjo pocas horas antes del comienzo de Halloween, que se celebra en Estados Unidos este sábado.

    • Marshall afirmó que no se había decretado el confinamiento de ninguna zona fuera del centro comercial Solano Town Center.
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