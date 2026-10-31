EE. UU. planea deportar migrantes afganos, según New York Times

Banderas de Estados Unidos en el Capitolio. ( AFP )

El gobierno de Estados Unidos tiene previsto deportar a migrantes afganos, algunos de los cuales llegaron al país huyendo de los talibanes, informó The New York Times a pocos días de las elecciones de mitad de mandato.

El presidente Donald Trump prohibió la entrada de viajeros procedentes de viaje a varios países, entre ellos Afganistán, como parte de una amplia campaña contra la inmigración, y trató de eliminar las protecciones contra la deportación de los afganos, alguno de los cuales salieron de su país después de que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021.

Se prevé que más de 150 afganos sean deportados, según informó el viernes The New York Times citando a tres funcionarios estadounidenses anónimos. El primer vuelo está previsto que parta el lunes.

Entre los deportados hay familiares de afganos que colaboraron con el ejército estadounidense en sus operaciones en el país, según AfghanEvac.

Detención y deportación

Aunque Estados Unidos no puede llevar a cabo deportaciones directamente a Afganistán, los funcionarios explicaron al diario neoyorquino que Pakistán se encargará de supervisar esta operación.

El gobierno de Pakistán ordenó a la detención y deportación de los afganos sin visado, muchos de los cuales llegaron al país vecino huyendo de los talibanes, que desde su retorno al poder han tensado las relaciones entre los gobiernos de Islamabad y Kabul.

Te puede interesar Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema permitir deportaciones rápidas a terceros países