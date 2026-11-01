Inundaciones repentinas provocan evacuaciones en Arizona y Colorado por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas y órdenes de evacuación en amplias zonas del suroeste de Estados Unidos este domingo, mientras las autoridades de Arizona y Colorado advertían sobre el aumento del nivel de los ríos y el riesgo de desbordamientos.

En Pagosa Springs, una localidad montañosa del suroeste de Colorado, las autoridades alertaron sobre posibles inundaciones catastróficas ante el pronóstico de que el río San Juan alcanzara un nivel superior a los 5.8 metros (19 pies) alrededor de las 11:00 de la noche del domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Archuleta recordó que, durante la devastadora inundación de 1911, que arrasó gran parte de lo que entonces era Pagosa Springs, el río alcanzó unos 5.4 metros (17.8 pies).

«Se trata de una inundación potencialmente catastrófica. Se prevén daños considerables», advirtió la oficina del sheriff en una publicación en Facebook.

Las autoridades instaron a las personas que se encontraran en zonas bajas cercanas a los ríos San Juan, Blanco, Navajo y Piedra a trasladarse a un refugio habilitado en una iglesia local. También pidieron evacuar de inmediato, sin esperar a que las condiciones empeoraran, debido a que los equipos de emergencia podrían tener recursos limitados durante el punto más intenso de la tormenta.

Además, se informó que la carretera de acceso a Pagosa Springs sería cerrada al tránsito durante la tarde del domingo.

Evacuaciones en Arizona

En Sedona, Arizona, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los residentes de las zonas próximas a Oak Creek, donde las aguas crecían rápidamente y varias personas habían quedado atrapadas en sus viviendas.

En Camp Verde, otra localidad cercana, también se emitieron órdenes de evacuación para quienes viven cerca del río Verde y los arroyos West Clear Creek y Wet Beaver Creek.

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Las autoridades de Sedona indicaron que los residentes de las áreas afectadas debían dirigirse a la escuela secundaria Sedona Red Rock. Asimismo, advirtieron que no se debía intentar cruzar carreteras inundadas ni acercarse a los cauces de los arroyos y barrancos.

El jefe del distrito de bomberos de Sedona, Ed Mezulis, informó en un video publicado en Facebook que equipos de emergencia de comunidades vecinas se habían sumado a las labores de asistencia. Los bomberos y policías locales atendían múltiples reportes de personas atrapadas en sus hogares por la crecida de las aguas.

«Por favor, manténganse en un lugar elevado, estén atentos a las alertas y tengan cuidado», pidió Mezulis.

Lluvias intensas hasta el lunes

El meteorólogo Aaron Hardin, del Servicio Meteorológico Nacional en Tucson, explicó que la región estaba recibiendo en pocos días una cantidad de lluvia equivalente a la que normalmente cae en dos o tres meses.

Las precipitaciones, que comenzaron el sábado por la noche, podrían mantener el riesgo de inundaciones repentinas hasta el lunes, debido a varios sistemas de tormentas procedentes del océano Pacífico. El organismo meteorológico estimó que podrían acumularse hasta 10 centímetros de lluvia en distintas zonas.

Se emitieron alertas de inundación para casi todo Arizona y sectores del sur de Utah, el suroeste de Colorado, el oeste de Nuevo México y el sur de Nevada. Las advertencias abarcaron también la región de las Cuatro Esquinas, donde confluyen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

En Tucson, a unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de Sedona, las condiciones provocaron inundaciones repentinas, posibles crecidas de ríos y rescates con embarcaciones.

Videos difundidos por el departamento de bomberos de Sedona mostraron vehículos anegados por las aguas y corrientes que avanzaban con fuerza junto a viviendas y otras estructuras. Otras imágenes compartidas en redes sociales mostraban a personas observando y grabando desde un puente peatonal el paso de las aguas turbias