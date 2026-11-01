Arrestan a hombre en Florida por robar más de US$422,000 y enviar dinero a RD

Un hombre identificado como Jorge Emilio García Pérez fue arrestado en Florida, acusado de participar en un esquema organizado de fraude y robo de mercancías valoradas en más de 422,000 dólares, informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

De acuerdo con Uthmeier, el sospechoso habría obtenido encimeras de cuarzo de diferentes negocios mediante el uso de información personal y tarjetas de crédito robadas. Posteriormente, vendía los materiales y transfería las ganancias a República Dominicana.

El funcionario anunció el arresto a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que precisó que García Pérez enfrenta cargos por asociación delictiva y participación en un esquema organizado para defraudar.

Jorge Emilio Garcia Perez was arrested today on racketeering and organized scheme to defraud charges. His scheme stole over $422,000 in quartz countertops from Florida businesses using stolen personal information and credit cards. He then sold the countertops and wired proceeds to the Dominican Republic. This investigation showcases our statewide prosecutors´ ability to work across multiple jurisdictions to bring criminals to justice. Thanks to the Pinellas County Sheriff´s Office and the Tampa, Cape Coral, Lakeland, Port St. Lucie, Orlando, and Ocoee Police Departments! — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 30, 2026

Investigación involucró a varias ciudades

Uthmeier destacó que la investigación demuestra la capacidad de los fiscales estatales para coordinar acciones entre distintas jurisdicciones y llevar ante la justicia a personas acusadas de cometer delitos.

En el operativo participaron la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas y los departamentos de Policía de Tampa, Cape Coral, Lakeland, Port St. Lucie, Orlando y Ocoee.

El fiscal general agradeció la colaboración de esas instituciones en las pesquisas que permitieron identificar y arrestar al sospechoso.

Hasta el momento, la información divulgada por Uthmeier no especifica cuándo comenzó el presunto esquema, cuántos negocios fueron afectados ni si existen otras personas involucradas en el caso. Tampoco detalla si García Pérez tiene abogado o cuándo comparecerá ante un tribunal.