Tiroteo tras partido de fútbol americano en Alabama deja un muerto y ocho heridos

Esta imagen muestra vehículos policiales en el lugar de un tiroteo, el domingo 1 de noviembre de 2026 en Birmingham, Alabama. ( AP )

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la noche del sábado en las inmediaciones del estadio Legion Field, en Birmingham, Alabama, poco después de finalizar el tradicional partido de fútbol americano universitario Magic City Classic.

El jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, explicó que la mayoría de los espectadores y sus familiares ya habían abandonado el estadio cuando se produjeron los disparos, cerca de la avenida Graymont, donde estaban instalados varios vendedores.

Pickett dijo sentirse "muy agradecido de que no hubiera más heridos", mientras las autoridades investigaban las circunstancias del ataque, que todavía no estaban claras, informó la agencia Associated Press (AP).

El portavoz policial De'Rell Freeman indicó que una persona fue detenida y trasladada a la sede del departamento para ser interrogada. Además, los agentes encontraron y aseguraron varias armas en el lugar.

Tiroteo tras el partido

El tiroteo ocurrió después del Magic City Classic, el encuentro anual entre las universidades Alabama State y Alabama A&M, dos instituciones históricamente afroamericanas que mantienen una rivalidad deportiva de más de un siglo.

Cerca de 70,000 aficionados asistieron al partido, que terminó con la victoria de Alabama A&M por 31-28. Según AP, este evento reúne algunas de las mayores multitudes en encuentros de la división universitaria de fútbol americano a la que pertenecen ambos equipos.

La tradición del clásico es tan significativa que el entrenador de Alabama State, Eddie Robinson Jr., exjugador de la NFL y antiguo alumno de esa universidad, ha propuesto crear un Salón de la Fama dedicado al encuentro.

Otros tiroteos en el país

El ataque en Birmingham se produjo en medio de otros episodios de violencia armada registrados en distintas ciudades estadounidenses durante el fin de semana de Halloween.

En Dallas, Texas, la Policía tenía previsto ofrecer una rueda de prensa el domingo para informar sobre varios reportes de tiroteos ocurridos durante la noche en el vecindario de Deep Ellum, en el centro de la ciudad.

Mientras tanto, en Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala poco después de las 11:10 de la noche del sábado, cerca del campus de la Universidad de Delaware.

El teniente policial Greg D'Elia informó que las seis víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas corriendo para alejarse del lugar durante el tiroteo. Un tramo de la calle principal de Newark permaneció cerrado durante varias horas mientras las autoridades atendían la emergencia e investigaban lo ocurrido, reportó AP.