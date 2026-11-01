Mamdani dice que Trump concederá visa a la madre de adolescente ghanés asesinado en El Bronx

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( AFP )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó el sábado que el presidente Donald Trump accedió a conceder una visa de inmediato a la madre de un adolescente ghanés de 15 años que fue asesinado a tiros esta semana en el Bronx.

Acciones oficiales

Mamdani informó sobre la decisión en una publicación en X, luego de conversar por teléfono con el mandatario. La visa permitiría a la mujer viajar a Estados Unidos para despedirse de su hijo, Javits Frimpong.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaba confirmar que la administración emitiría el documento.

Frimpong recibió un disparo en el abdomen poco antes de las 9:30 de la mañana del jueves, cuando se dirigía a la escuela en un vecindario del Bronx, según informó la Policía de Nueva York. El adolescente fue trasladado a un hospital, donde murió ese mismo día. Hasta el sábado no se habían producido arrestos y el homicidio continuaba bajo investigación.

«El asesinato de un niño es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y mucho menos a miles de kilómetros de distancia», escribió Mamdani en X.

«La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona. Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump y ha accedido a concederle la visa de inmediato».

El alcalde agregó que toda la ciudad de Nueva York estaba de luto por la tragedia.

El congresista demócrata Ritchie Torres, representante del Bronx, indicó que Frimpong había llegado desde Ghana hacía un año para reunirse con su padre y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Reacciones y testimonios

«Todo nuestro distrito está de luto por un joven que tenía todo un futuro por delante», escribió Torres en X. También señaló que los niños del Bronx deben poder asistir a la escuela sin temor por sus vidas y expresó su solidaridad con Thomas Frimpong, padre del adolescente.

Thomas Frimpong describió a su hijo como un joven tranquilo que pasaba mucho tiempo con su teléfono celular. Además, contó a periodistas que días antes del tiroteo se enteró de que el adolescente sufría acoso escolar.

«Fue el director quien me lo dijo», relató. «Me dijo que dos chicos estaban molestando a mi hijo, así que los había suspendido. Mi hijo estaba en la escuela. Es inocente, así que lo llamé. Hablé con mi hijo y me dijo: "Papá, estoy bien"».

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, informó en X que funcionarios ghaneses en Nueva York coordinaban con las autoridades locales. Aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajaría con las autoridades estadounidenses para garantizar que se haga justicia.