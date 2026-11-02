Nuevo requisito para viajar a EE. UU.: pasajeros deberán firmar una declaración a partir de mañana

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) exigirán a todas las personas que viajen en avión hacia territorio estadounidense declarar, mediante un formulario firmado, que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

La disposición entrará en vigor el martes 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 de la noche, hora estándar del Este, y se aplicará a los vuelos que salgan de cualquier país extranjero con destino a Estados Unidos a partir de ese momento.

La exigencia también incluye a quienes hayan transitado por un aeropuerto de la República Democrática del Congo, incluso si no abandonaron las instalaciones aeroportuarias.

Puedes descargar el nuevo formulario en este enlace.

Requisitos de la declaración

La orden fue emitida inicialmente el 22 de octubre por los CDC, organismo adscrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y posteriormente modificada el 28 de octubre para aclarar que la disposición abarca a todas las personas que viajen en cualquier tipo de aeronave, incluidos los miembros de las tripulaciones de vuelos comerciales y de carga.

De acuerdo con las instrucciones del organismo, los pasajeros deberán completar una declaración, conocida como attestation, en la que certifiquen que no han estado en ese país africano durante el período establecido. El documento podrá firmarse físicamente, mediante una firma digital autenticada o a través de una casilla de confirmación electrónica.

Responsabilidad de las aerolíneas

La normativa establece que las aerolíneas y los operadores de aeronaves deberán verificar, antes o al momento del abordaje, que todas las personas a bordo hayan completado la declaración o que esta haya sido presentada por un representante autorizado en su nombre.

Las compañías también tendrán que impedir que aborden quienes no hayan completado y presentado el documento, a menos que cuenten con una exención otorgada por el Gobierno de Estados Unidos.

Además, deberán conservar una copia de cada declaración durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a territorio estadounidense y entregarla a las autoridades federales cuando estas lo soliciten.

Los CDC advirtieron que proporcionar deliberadamente información falsa o engañosa puede acarrear multas penales y penas de prisión, conforme a la legislación federal estadounidense.

La disposición forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias estadounidenses ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. No obstante, los CDC señalaron que el riesgo general para la población estadounidense y los viajeros continúa siendo bajo.

La orden también está acompañada de un aviso de cumplimiento del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que establece directrices relacionadas con su aplicación por parte de las compañías aéreas.