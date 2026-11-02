El Departamento de Estado ha revocado unas 300,000 visas en este mandato de Trump

El Departamento de Estado indicó que la cifra superaba las 300 mil revocaciones en noviembre. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 300,000 visas durante la administración del presidente Donald Trump y bajo el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio. Según la institución, se trata de la cifra más alta registrada en la historia del país.

De acuerdo con una publicación de la entidad en la red social X, las revocaciones se produjeron por diferentes motivos, entre ellos actividades delictivas, problemas de seguridad, infracciones migratorias y fraude o falsedad en la información suministrada, situaciones que indican que los titulares ya no reúnen los requisitos para mantener sus visados.

Under @SecRubio\'s leadership, the State Department has undertaken an unprecedented review of U.S. visa holders, resulting in the revocations of over 300,000 visas -- the most in American history. https://t.co/ksF9Yy7KG5 — Department of State (@StateDept) November 1, 2026

Causas de las revocaciones

El Departamento de Estado precisó que, del total de documentos revocados, alrededor de 4,000 correspondían a casos relacionados con el llamado turismo de maternidad y más de 700 pertenecían a ciudadanos chinos.

La institución también informó que, en 2025, la Oficina de Asuntos Consulares estableció un Centro de Verificación Continua en Washington, D. C., desde donde se revocaron más de 23,000 visas.

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La mayoría de estas cancelaciones estuvieron relacionadas con actividades delictivas u otras preocupaciones de seguridad pública. De ese grupo, el 25 % correspondió a casos de agresión y delitos relacionados.

"Una visa es un privilegio, no un derecho. Bajo el liderazgo de la administración Trump, seguiremos garantizando que a quienes violen nuestras leyes no se les permita permanecer en nuestro país" Departamento de Estado “