Desaprobación de Trump en materia económica ronda el 70 % a horas de las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre con sus índices de aprobación económica en los niveles más bajos de su segundo mandato, mientras cerca del 70 % de los estadounidenses desaprueba su gestión de la inflación, según un análisis publicado este lunes por Yahoo Finance.

El informe, firmado por el corresponsal Ben Werschkul, recoge distintas encuestas que muestran un deterioro sostenido de la percepción económica y una creciente insatisfacción con las políticas de la Casa Blanca, incluso entre los votantes republicanos.

Un promedio de sondeos elaborado por el analista Nate Silver sitúa en apenas 25.3 % la aprobación de Trump en el manejo de la inflación, frente a un 69.5 % de desaprobación. Otra recopilación, de RealClearPolitics, eleva el rechazo a su gestión de los precios al 70.4 %.

Las cifras también son desfavorables en otros ámbitos. Según Silver, el mandatario registra un saldo negativo de 31.1 puntos porcentuales en la evaluación de su gestión económica y de 29.7 puntos en política comercial. Su desaprobación neta general alcanza los 22.6 puntos.

Descontento entre votantes republicanos

El descontento se extiende a las filas republicanas. Una encuesta de NBC News publicada el domingo encontró que el 53 % de los simpatizantes de ese partido está insatisfecho con la situación económica del país.

En el conjunto de los electores, tres de cada cuatro expresaron insatisfacción con la economía, mientras la mitad consideró necesario introducir cambios profundos.

Mejora de los demócratas

El deterioro de la imagen económica presidencial coincide con una mejora de las valoraciones del Partido Demócrata en asuntos tradicionalmente asociados con las fortalezas republicanas.

Una encuesta de Focaldata y Financial Times encontró que el 47 % de los consultados considera que los demócratas manejarían mejor la inflación, frente al 34 % que confía más en los republicanos.

Incluso en materia tributaria, una encuesta de Washington Post, ABC News e Ipsos otorgó a los demócratas una ventaja de siete puntos.

El costo de vida continúa siendo la principal preocupación de los estadounidenses. Un sondeo de Politico reveló que el 54 % de quienes votaron por Trump en 2024 identifica este asunto como su prioridad.

Entre las explicaciones ofrecidas por sus propios electores para el encarecimiento de la gasolina figuran la guerra con Irán y los aranceles comerciales impulsados por el mandatario.

Trump ha rechazado los resultados desfavorables de las encuestas y sostiene que Estados Unidos atraviesa una etapa de prosperidad económica.

Sin embargo, una encuesta de Harvard CAPS/Harris encontró que apenas el 27 % de los estadounidenses considera que la economía avanza en la dirección correcta.

Los resultados reflejan el contraste entre el discurso económico presidencial y la percepción de numerosos votantes, precisamente cuando los republicanos se disponen a defender sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.