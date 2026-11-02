Embajada de EE. UU. alerta sobre estafas con invitaciones a conferencias por correo electrónico

Fachada de la Embajada de EE. UU. en República Dominicana. ( DL/ARCHIVO )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana exhortó este lunes a los ciudadanos a estar atentos a posibles estafas relacionadas con invitaciones a conferencias en ese país que llegan a través del correo electrónico.

La advertencia fue publicada en la columna semanal "Pregúntale al cónsul", en la que la representación diplomática explica cómo identificar este tipo de engaños y evitar perder dinero o poner en riesgo la información personal.

Entre las señales de alerta, la embajada menciona las invitaciones no solicitadas, especialmente los correos electrónicos inesperados que ofrecen participar en conferencias en Estados Unidos.

También advierte sobre las promesas de garantizar una visa. Según la legación, ningún organizador legítimo puede asegurar que una solicitud será aprobada, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a los funcionarios consulares estadounidenses.

Otra señal de posible fraude son las tarifas por cartas de invitación. La representación diplomática señala que algunos estafadores cobran por documentos con apariencia oficial, alegando que son necesarios para solicitar una visa.

"Las conferencias legítimas rara vez cobran por esto de forma separada. Tenga cuidado con los organizadores que solicitan transferencias bancarias, pagos mediante criptomonedas y/o aplicaciones entre particulares sin protección al comprador", comunicó la embajada.

La legación también recomienda desconfiar de documentos falsos o alterados, como papelería no oficial, firmas falsificadas o materiales que no coincidan con la imagen institucional de la organización.

Además, señala que las conferencias fraudulentas suelen presentar detalles del evento difíciles de verificar, como agendas imprecisas, lugares sin confirmar o panelistas cuya participación no pueden comprobarse.

Otras señales de alerta incluyen sitios web y marcas que imitan a organizaciones legítimas, errores ortográficos y gramaticales en las páginas de los eventos, así como nombres de remitentes y datos de contacto sospechosos.

Recomendaciones para protegerse

Para evitar caer en estas estafas, la Embajada de Estados Unidos recomienda verificar de manera independiente la conferencia y a sus organizadores, mediante páginas web oficiales o contactos institucionales conocidos.

También aconseja solicitar visas únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno estadounidense y no recurrir a servicios de terceros que prometan garantizar su aprobación.