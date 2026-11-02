Demócratas aventajan a republicanos en cinco estados clave a un día de las elecciones de medio término de EE. UU.

Fachada del Senado de los Estados Unidos. ( EFE )

Los candidatos demócratas al Senado de Estados Unidos aventajan a sus rivales republicanos en cinco de los siete estados considerados decisivos para definir el control de la Cámara Alta, mientras que en un sexto mantienen un empate técnico, según una nueva serie de encuestas de The New York Times y la Universidad de Siena.

Los sondeos, realizados en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas, muestran avances demócratas en estados que actualmente tienen representación republicana, incluidos algunos donde el partido no ha conseguido ganar una elección senatorial en décadas.

Para obtener la mayoría en el Senado, los demócratas necesitan conservar todos los escaños que actualmente controlan y conquistar al menos cuatro de los que están en manos republicanas.

De acuerdo con las encuestas, los demócratas llevan la delantera en Kansas, Maine, Ohio y Texas, además de mantener una ventaja estrecha en Alaska. En Iowa, la contienda está prácticamente empatada. En Michigan, donde el escaño ya está en manos demócratas, el candidato del partido registra una ventaja de dos dígitos.

Resultados destacados

Uno de los resultados más llamativos se registra en Texas, donde el demócrata James Talarico, legislador estatal, aventaja con un 50 % frente al 43 % al republicano Ken Paxton, actual fiscal general del estado.

Texas no elige a un senador demócrata desde 1988. En Kansas, otro estado tradicionalmente republicano, el candidato demócrata Adam Hamilton también encabeza la contienda con un 49 % frente al 44 % del senador republicano Roger Marshall. Ese estado no ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1932.

En Maine, el senador republicano Susan Collins, la última representante de su partido en Nueva Inglaterra, aparece por detrás del demócrata Troy Jackson, quien registra un 51 % de intención de voto frente al 45 % de Collins.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown aventaja al republicano Jon Husted con un 49 % frente al 44 %. Mientras tanto, en Alaska, la excongresista demócrata Mary Peltola mantiene una ventaja estrecha de 48 % frente al 46 % del senador republicano Dan Sullivan.

En Iowa, el demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson se encuentran prácticamente empatados.

Descontento con Trump y el costo de la vida

Los resultados reflejan un escenario de descontento entre los votantes con la gestión del presidente Donald Trump y su manejo de la economía, factores que, según el análisis de los sondeos, están debilitando las posibilidades republicanas.

En los siete estados consultados, apenas un 38 % de los votantes probables aprobó el desempeño de Trump en la presidencia.

El costo de la vida aparece como uno de los principales factores de motivación electoral. Los demócratas mantienen una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre los republicanos en cuanto a la confianza de los votantes para gestionar este tema y lideran en los siete estados encuestados.

También cuentan con el respaldo de los electores independientes en cada uno de esos territorios, un segmento que podría resultar determinante en las contiendas.

Apoyo demócrata entre jóvenes y latinos

Otro de los elementos destacados por las encuestas es el repunte del apoyo demócrata entre los votantes jóvenes y latinos, dos grupos con los que Trump y los republicanos habían logrado avances en las elecciones.

Según los resultados, los candidatos republicanos al Senado estarían captando apenas alrededor de una cuarta parte del respaldo de los votantes jóvenes y latinos en los siete estados analizados.

El partido también ha perdido terreno entre los votantes blancos de clase trabajadora sin educación universitaria. Mientras Trump obtuvo aproximadamente el 66 % de ese segmento en elecciones pasadas, los republicanos registran ahora un 56 % en los estados incluidos en el estudio.

Pese a la ventaja demócrata, las encuestas identifican algunos factores de incertidumbre. Los votantes que decidieron su preferencia durante el último mes favorecieron a los republicanos por nueve puntos porcentuales, y todavía existe un grupo de electores indecisos.

Las encuestas también advierten sobre las limitaciones de las encuestas electorales, que no siempre anticipan correctamente los resultados. Como ejemplo, recuerdan que Susan Collins aparecía rezagada en todos los sondeos antes de las elecciones de 2020 y, aun así, consiguió una cómoda reelección.

Las encuestas de The New York Times y Siena se realizaron entre 610 y 1,215 votantes, dependiendo del estado, y constituyen la última medición del medio antes de las elecciones de medio término.