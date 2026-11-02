Copiloto fallecida en accidente de avión cerca de casa de Trump en Florida era una joven de 20 años

Nathalia Gadelha obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años. ( TOMADA DE SU INSTAGRAM: @ITSNATFILG )

La copiloto del avión privado Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, fue identificada como Nathalia Gadelha, una joven de 20 años que obtuvo su licencia de piloto cuando todavía estaba en la escuela secundaria.

La madre de la joven, Camila, y su padrastro confirmaron al diario New York Post que Gadelha ocupaba el puesto de copiloto de la aeronave que cubría una ruta desde Austin, Texas, hacia las Bahamas, cuando perdió el control y se precipitó a tierra.

De acuerdo con los reportes, el avión entró en un pronunciado descenso, con una velocidad de caída superior a los 20,000 pies por minuto, antes de impactar contra el suelo y provocar un incendio.

Gadelha, quien creció en el condado de Palm Beach, había llamado la atención de los medios locales en octubre, cuando consiguió su licencia de piloto privado a los 17 años, incluso antes de obtener su licencia de conducir.

En una entrevista concedida entonces a CBS12, la joven contó que había comenzado sus clases de aviación en 2020 y que también recibió enseñanzas de su padre, quien aprendió a pilotar como pasatiempo en 2018.

Formación y trayectoria

"Definitivamente presumo de eso porque la gente dice: 'Oh, no sabes conducir', y yo les respondo: 'Sí, pero puedo volar'", expresó durante la entrevista.

La joven cursaba su último año en West Boca Raton High School cuando obtuvo la licencia. El programa Aviation Academy, del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, cubrió los costos de su formación como piloto tras incorporar esa oportunidad educativa.

Según relató entonces, había acumulado 88 horas de vuelo y aprobado el examen de conocimientos aeronáuticos.

"Me gusta ser diferente de los demás, así que creo que es genial tener una oportunidad que no es muy común", comentó al hablar sobre su experiencia en la aviación.

Gadelha también manifestó que aspiraba a convertirse algún día en piloto de una aerolínea comercial.

La joven se graduó de American Flyers, una escuela de aviación con sede en Addison, Texas, que cuenta con una sucursal en Pompano Beach, Florida.

En una de sus publicaciones recientes en redes sociales, compartió un video en el que aparecía volando junto a su novio, Justin. En el mensaje destacó que ambos tenían menos de 21 años y contaban con certificaciones comerciales, multimotor, de instrumentos y de instructor de vuelo.

La joven fue identificada después del accidente ocurrido el domingo, en el que la aeronave se precipitó a tierra en el condado de Palm Beach.