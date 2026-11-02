Últimos mítines en EE. UU. antes de las cruciales elecciones de medio mandato

Fotografía que muestra un cartel frente a un centro de votación anticipado este sábado, en Washington (EE. UU.). ( EFE )

Demócratas y republicanos apuran este lunes la campaña electoral con los últimos mítines antes de las decisivas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que pueden dar un vuelco al Congreso.

El presidente Donald Trump anunció un discurso a las 2:00 p.m. hora local, en el estanque reflectante de la capital, a los pies del monumento a Lincoln, que renovó y que se ha convertido en uno de los símbolos de su empeño por restaurar Washington.

Los demócratas mostraban un cauto optimismo en la víspera de unos comicios que podrían otorgarles el control del Congreso, mientras que Trump y los republicanos redoblaban los esfuerzos para movilizar a su base electoral.

Las encuestas dan una alta probabilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, y con buenas perspectivas para arrebatar incluso el Senado.

Lo que está en juego

En caso de victoria total, la oposición quiere abrir todo tipo de investigaciones contra el presidente Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos, así como la financiación de la guerra en Irak.

El ala socialista de los demócratas, que podría colocar a un número récord de diputados y senadores, quiere incluso abrir el debate sobre el futuro de la policía migratoria (ICE).

Los republicanos esperan apenas mantener el control de una de las dos cámaras, y obligar a los demócratas en la Cámara de Representantes a negociar las partidas presupuestarias.

Los estadounidenses están llamados a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules) y un tercio (35 de 100 escaños) del Senado. Además, deben renovar 36 gobernaciones estatales.

La votación anticipada ya marcó un récord: 53 millones de personas han emitido su voto en todo el país.

"Podríamos ver incluso un récord de participación total, parece altamente probable", explicó en la TV CBS David Becker, director ejecutivo del Centro para Innovación e Investigación Electoral.

Para retomar el control del Senado, los demócratas necesitan arrebatarles cuatro escaños a los republicanos. Las encuestas indican una ventaja demócrata ajustada en cinco estados, algunos tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina del Norte o Kansas.

Siete de cada diez estadounidenses tienen una mala opinión de Donald Trump, de su incapacidad de controlar la inflación y de la guerra que declaró a Irán y que se alarga inexorablemente.

El presidente cuenta con una enorme popularidad entre su base, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza.

"Los demócratas tienen una ligera ventaja sobre los republicanos en la afiliación partidista entre los adultos de Estados Unidos: el 47% se identifica con el Partido Demócrata o se inclina hacia él, y el 43% se identifica con el Partido Republicano o se inclina hacia él", señala el Pew Research Center.

Pero el 10% del electorado no se ha comprometido con ninguno de los dos partidos y no ha expresado opinión, la mayor proporción de votantes indecisos en casi una década.

Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

Desafiante, el republicano ha advertido que puede convertirse en "Mr Veto" para frenar las iniciativas legislativas de la oposición.

Gasto multimillonario

Estas elecciones de mitad de mandato han registrado un gasto de unos 11.000 millones de dólares en publicidad, gran parte de los cuales provienen de donantes individuales.

El multimillonario Elon Musk, un estrecho aliado de Trump que encabezó el llamado DOGE —una instancia creada por el presidente para achicar el tamaño del gobierno federal—, ha aportado casi 500 millones de dólares para favorecer la elección de candidatos republicanos.

Del lado demócrata, el gran donante en la sombra es el también multimillonario George Soros, que no solamente apoya a políticos, sino a candidatos de izquierda para fiscales, gobernadores o alcaldes.

La velada electoral podría ser larga. En Alaska, el escándalo suscitado por dos candidatos rivales con idéntico nombre llevó al gobierno Trump a tratar de impugnar el resultado.

El gobierno estatal de ese estado ha anunciado una investigación interna.