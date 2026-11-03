Tres mujeres dominicanas se enfrentan por un mismo escaño en las elecciones de EE. UU.

Tres mujeres de origen dominicano se enfrentan este martes por un mismo escaño en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Se trata de Yudelka Tapia, María Díaz y Shery Olivo, quienes buscan representar el distrito 86 de la Asamblea Estatal de Nueva York, en El Bronx.

La contienda reúne a tres candidatas con raíces dominicanas que participan en la elección general por distintas organizaciones políticas: Tapia representa al Partido Demócrata; Díaz, al Republicano, y Olivo figura en la boleta por el Partido Conservador.

Tapia es la actual representante del distrito y busca conservar su puesto en la Legislatura estatal. Díaz obtuvo la nominación republicana tras imponerse a Olivo en las primarias de junio. Esta última, sin embargo, continúa en la contienda general con el respaldo de la línea conservadora.

María Díaz es oriunda de Santiago de los Caballeros, mientras que las otras dos candidatas también tienen vínculos de origen dominicano. De esta manera, la elección del distrito 86 coloca frente a frente a tres mujeres de la diáspora, aunque con afiliaciones partidarias diferentes.

Otros dominicanos en la contienda

El distrito 86 está ubicado en El Bronx, uno de los condados de Nueva York con una importante presencia de residentes dominicanos.

La participación de candidatos de origen dominicano en estas elecciones no se limita a la disputa del distrito 86. Otros aspirantes buscan ocupar o conservar posiciones en el Congreso federal y en las legislaturas estatales.

En Nueva York, Karines Reyes busca renovar su puesto por el distrito 87 de la Asamblea Estatal; George Álvarez, por el distrito 78; Manny De Los Santos, por el distrito 72, y Amanda Séptimo, por el distrito 84. Josh Taveras, por su parte, compite por un escaño en el distrito 8 del Senado estatal.

En el ámbito federal, Darializa Ávila Chevalier aspira a representar el distrito congresual 13 de Nueva York, mientras que Manny Rutinel busca llegar a la Cámara de Representantes por el distrito 8 de Colorado.

En Nueva Jersey, Analilia Mejía busca conservar el escaño del distrito 11 de la Cámara de Representantes, que obtuvo en una elección especial celebrada este año.

Con la inclusión de Díaz, son 11 los candidatos de origen dominicano identificados en esta lista que participan en las elecciones de este martes, entre ellos las tres mujeres que compiten por el distrito 86 de Nueva York.