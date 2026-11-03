Candidatos de origen dominicano compiten en elecciones de medio término de EE. UU. de este martes

Shery Olivo, Enmanuel "Manny" Rutinel, Analilia Mejía, Josh Taveras, Yudelka Tapia, Manny de los Santos, Darializa Ávila Chevalier, George Álvarez y Karinés Reyes, nueve de los 11 dominicanos que compiten en las elecciones de EE. UU. ( TOMADAS DE RR. SS. )

Once candidatos de origen dominicano buscan este martes 3 de noviembre ganar o conservar posiciones políticas en Estados Unidos, en una jornada electoral en la que la comunidad quisqueyana tiene representantes en distintos niveles de gobierno: desde la Asamblea y el Senado estatal de Nueva York hasta la Cámara de Representantes federal.

Entre ellos figuran legisladores que aspiran a permanecer en sus cargos, candidatos que buscan llegar por primera vez a una institución legislativa y dos dominicanas que se enfrentan por un escaño en El Bronx.

También compiten dos aspirantes al Congreso federal en distritos de Nueva York y Colorado, mientras que una congresista de ascendencia dominicana busca conservar su representación por Nueva Jersey.

Las proyecciones electorales muestran escenarios distintos. Algunos candidatos concurren sin rivales en la boleta o en distritos con una marcada inclinación demócrata, mientras que otros enfrentan contiendas más complicadas.

En el caso de varias elecciones locales de Nueva York no se encontraron encuestas públicas recientes, por lo que las estimaciones disponibles se basan en modelos que toman en cuenta el historial electoral y la composición política de los distritos.

Candidatos en Nueva York

Karines Reyes – Asamblea estatal, distrito 87

Nacida en Los Mina, Santo Domingo, Karines Reyes es enfermera registrada y representa al distrito 87 de la Asamblea estatal desde 2019. Trabaja en el área de oncología del hospital Montefiore Einstein y ha desarrollado parte de su trayectoria en el activismo comunitario y sindical.

La legisladora busca la reelección en un distrito del sureste del Bronx. En la boleta también figuran Zenobia Merced-Bonilla, por el Partido Conservador, y Zakir Choudhury, por el Partido Primero la Gente.

Aunque no se identificó una encuesta pública reciente para esta contienda, los indicadores electorales muestran una ventaja estructural para Reyes: el distrito tiene un marcado predominio demócrata y la candidata no enfrenta a un aspirante republicano. Un análisis de los antecedentes electorales lo clasifica como un territorio favorable a los demócratas.

George Álvarez – Asamblea estatal, distrito 78

George Álvarez, nacido en República Dominicana, busca continuar en la Asamblea estatal, donde representa al distrito 78 desde 2023. Es descendiente de afrocaribeños y cuenta con formación en Ciencias de la Computación y una maestría en Logística. Antes de llegar a la Legislatura desarrolló actividades empresariales y de servicio comunitario en El Bronx.

Su candidatura tiene un escenario particularmente favorable: Álvarez no tiene contrincante en la boleta de las elecciones generales de este martes. Por tanto, no se trata de una contienda con dos candidatos entre los que los electores deban escoger.

Manny De Los Santos – Asamblea estatal, distrito 72

Nacido en República Dominicana y criado en el Alto Manhattan, Manny De Los Santos es trabajador social y cuenta con una maestría en Trabajo Social de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Antes de llegar a la Asamblea trabajó durante 13 años como trabajador social y director de escuelas comunitarias del sistema público de Nueva York.

De Los Santos representa el distrito 72 desde febrero de 2022 y busca renovar su mandato. Su candidatura también figura sin contrincante en la boleta de las elecciones generales, por lo que tiene un panorama electoral favorable.

Yudelka Tapia – Asamblea estatal, distrito 86

Yudelka Tapia, nacida en República Dominicana, aspira a continuar representando el distrito 86 del Bronx, cargo que ocupa desde 2021. Estudió en la Universidad O&M, en Santo Domingo, y posteriormente obtuvo una maestría en Política Urbana y Liderazgo en Hunter College. Antes de llegar a la Asamblea trabajó durante 23 años como auditora sénior de la Contraloría de la ciudad de Nueva York.

Tapia se enfrenta a Maria Diaz, candidata republicana, y a Shery Olivo, quien figura en la línea del Partido Conservador. Los modelos electorales consultados colocan al distrito entre los de clara inclinación demócrata y estiman una probabilidad superior al 99 % de victoria para Tapia.

Esa cifra corresponde a una proyección, no a una encuesta ni a un resultado.

Amanda Séptimo – Asamblea estatal, distrito 84

Amanda Séptimo busca renovar su mandato por el distrito 84 del Bronx, al que representa desde 2021. Es una dirigente comunitaria y activista que comenzó a organizarse desde su adolescencia en el sur del Bronx. Antes de llegar a la Asamblea trabajó como enlace comunitaria y directora de distrito para el entonces congresista José E. Serrano.

Su contrincante en esta elección es Tyreek Goodman, quien aparece en la línea del Partido Conservador. El distrito tiene una marcada inclinación demócrata: en las elecciones presidenciales de 2024, la ventaja demócrata fue de 49 puntos porcentuales. Un modelo electoral estima para Séptimo una probabilidad superior al 99 % de conservar el escaño.

Josh Taveras – Senado estatal, distrito 8

Josh Taveras, de 26 años, es un dominicano-estadounidense nacido en Bay Shore y criado en Copiague, Long Island. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Stony Brook y trabaja como gerente en el sector minorista.

El candidato demócrata busca llegar al Senado estatal por el distrito 8, que comprende sectores de los condados de Nassau y Suffolk. Se enfrenta al republicano Jarett Gandolfo, quien también cuenta con el respaldo del Partido Conservador.

Esta es una de las candidaturas con mayores dificultades entre los dominicanos que compiten en Nueva York. El distrito ha favorecido ampliamente a los republicanos en elecciones recientes: en 2024, el candidato republicano al Senado estatal ganó allí por una diferencia de 38 puntos.

Una proyección publicada el 29 de octubre estima que el candidato republicano tiene más de un 99 % de posibilidades de ganar. No se trata de una encuesta de intención de voto, sino de un modelo basado en el historial electoral del distrito y otros indicadores.

Darializa Ávila Chevalier – Cámara de Representantes federal, distrito 13

La dominicana Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, protagonizó una de las sorpresas políticas de las primarias demócratas de junio al derrotar al entonces congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

Activista comunitaria y egresada de la Universidad de Columbia, Ávila Chevalier es hija de inmigrantes dominicanos y ha trabajado en organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes. Actualmente se desempeña como investigadora en Neighborhood Defender Services of Harlem.

De ganar este martes, se convertiría en la primera mujer en representar el distrito 13 y en la primera mujer de origen dominicano en llegar al Congreso estadounidense.

Su rival republicano es Manual Williams, veterano del Ejército y empresario de Harlem. Aunque no se encontraron encuestas públicas recientes para medir directamente la contienda, los modelos electorales consultados proyectan una ventaja muy amplia para Ávila Chevalier.

Uno de ellos le atribuye un 99 % de probabilidades de ganar, aunque advierte que no cuenta con encuestas del distrito y basa su estimación en otros indicadores electorales.

La contienda en Colorado

Manny Rutinel – Cámara de Representantes federal, distrito 8 de Colorado

El demócrata Manny Rutinel busca convertirse en el primer representante de origen dominicano por Colorado en la Cámara de Representantes federal. Es abogado y economista, y fue miembro de la Cámara de Representantes estatal desde 2023 hasta septiembre de este año, cuando renunció para concentrarse en su campaña al Congreso.

Hijo de una inmigrante dominicana que lo crió como madre soltera, Rutinel ha colocado su historia familiar y sus orígenes de clase trabajadora en el centro de su campaña. Antes de estudiar Derecho en la Universidad de Yale y Economía Aplicada en Johns Hopkins, trabajó en McDonald's durante su adolescencia y relató las dificultades económicas que enfrentó su familia.

El candidato demócrata se enfrenta al republicano Gabe Evans, quien busca la reelección. Esta es una de las contiendas más observadas de la jornada, debido a que el distrito 8 es considerado uno de los territorios competitivos de Colorado.

Las proyecciones muestran una ventaja para Rutinel, aunque las encuestas publicadas ofrecen una lectura diferente. Un sondeo de McLaughlin & Associates realizado entre el 16 y el 17 de septiembre, con 400 votantes probables, situó a Evans con 48 % frente a 46 % de Rutinel. Sin embargo, ese estudio fue patrocinado por intereses republicanos.

El modelo de Decision Desk HQ, actualizado el 2 de noviembre, estima que Rutinel tiene un 83 % de probabilidades de ganar, frente a un 17 % de Evans.

Otra proyección, de Polling Forecast, le atribuye un 84 % de posibilidades de victoria y calcula una ventaja de 5.8 puntos porcentuales. Las estimaciones son modelos y no resultados confirmados.

La dominicana que busca conservar su escaño en Nueva Jersey

Analilia Mejía – Cámara de Representantes federal, distrito 11 de Nueva Jersey

Analilia Mejía, hija de inmigrantes colombianos y dominicanos, busca conservar el escaño que ocupa desde abril de este año, cuando ganó una elección especial para sustituir a Mikie Sherrill, quien renunció al Congreso tras ser elegida gobernadora de Nueva Jersey.

Nacida y criada en Elizabeth, Mejía es organizadora sindical y defensora de los derechos de los trabajadores. Fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020 y también trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.

La demócrata se enfrenta al republicano Joe Hathaway en el distrito 11 de Nueva Jersey. Los modelos electorales consultados describen la contienda como ampliamente favorable a Mejía: Decision Desk HQ le atribuye un 98 % de probabilidades de victoria, mientras que otras proyecciones elevan esa estimación al 99 %. No obstante, no se identificaron encuestas públicas recientes específicas para esta contienda.

De conseguir un nuevo mandato, Mejía continuará representando a un distrito del norte de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes, donde integra los comités de Seguridad Nacional y Pequeñas Empresas.

Dos dominicanas compiten por el mismo escaño en El Bronx

Shery Olivo – Asamblea estatal, distrito 86

La empresaria, autora y activista comunitaria Shery Olivo también busca llegar a la Asamblea estatal por el distrito 86, donde se enfrenta a la actual legisladora Yudelka Tapia.

Nacida en República Dominicana y criada en la sección de Claremont, en El Bronx, Olivo estudió Artes Culinarias en Monroe College y ha participado en iniciativas de alfabetización infantil, apoyo a emprendedoras latinas y actividades comunitarias. También ha ocupado posiciones de liderazgo en el Dominican American Republican Club.

Un dato importante sobre su candidatura es que, aunque se presentó a las primarias republicanas, perdió frente a María Díaz. Olivo consiguió avanzar a las elecciones generales por la línea del Partido Conservador, por lo que aparece en la boleta junto a Díaz y Tapia.

El distrito tiene una marcada inclinación demócrata y las proyecciones disponibles favorecen ampliamente a Tapia. No se encontraron encuestas públicas que midan directamente las posibilidades de Olivo en esta contienda.