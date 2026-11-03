Estados Unidos elige hoy más de 6,600 cargos: 470 puestos del Congreso están en juego

Una mujer vota durante las elecciones de medio mandato este martes, en la Biblioteca West End en Washington (Estados Unidos). ( EFE/ LENIN NOLLY )

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre unas elecciones de medio término en las que están en juego al menos 6,645 cargos federales y estatales, incluidos los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones.

La jornada electoral también comprende la renovación de 6,139 puestos en las legislaturas de 46 estados, equivalentes a más del 83 % de todos los escaños legislativos estatales del país.

La cantidad total de posiciones sometidas a votación es todavía mayor, porque también se eligen autoridades locales, representantes de territorios, fiscales generales, secretarios de Estado y otros funcionarios, dependiendo de las leyes y calendarios de cada jurisdicción.

Los comicios se celebran a mitad del segundo mandato del presidente Donald Trump, en un momento en que el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso.

Los 470 puestos del Congreso

La Cámara de Representantes renovará sus 435 escaños, que corresponden a los distritos electorales distribuidos entre los 50 estados.

Los representantes son elegidos para períodos de dos años. Por esa razón, todos deben someterse nuevamente al voto popular en cada elección legislativa federal.

Para controlar la Cámara se necesitan al menos 218 escaños, siempre que estén ocupadas las 435 posiciones.

En el Senado, las elecciones comprenden 35 de los 100 puestos disponibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/5ea9feb9a6e2477c0863a70fd11d5e698333de56w-901bd7b0.jpg Personas votan durante las elecciones de medio mandato este martes, en la Biblioteca West End en Washington (Estados Unidos). (EFE/ LENIN NOLLY)

De estos, 33 corresponden a la renovación ordinaria de senadores cuyos mandatos de seis años terminan en enero de 2027.

Los otros dos puestos se disputan mediante elecciones especiales en Florida y Ohio.

Florida debe escoger al senador que completará el período iniciado por Marco Rubio, quien abandonó el Congreso para asumir como secretario de Estado del Gobierno de Trump.

En Ohio se elegirá al sustituto para completar el mandato que dejó vacante JD Vance cuando asumió la Vicepresidencia de Estados Unidos.

A diferencia de la Cámara de Representantes, el Senado renueva aproximadamente un tercio de sus integrantes cada dos años, lo que permite mantener la continuidad de la institución.

También se eligen 36 gobernadores

Las elecciones de este martes incluyen 36 gobernaciones estatales, entre ellas las de California, Florida, Nueva York, Texas, Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania.

También habrá elecciones para gobernador en tres territorios estadounidenses: Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los gobernadores tienen facultades importantes en asuntos como educación, seguridad pública, presupuestos estatales, infraestructura y administración de servicios.

En numerosos estados, los electores también escogerán secretarios de Estado, fiscales generales y otras autoridades de sus respectivos gobiernos.

Más de 6,100 puestos legislativos estatales

Las elecciones estatales representan la mayor cantidad de posiciones sometidas al voto popular.

En total, 6,139 legisladores serán elegidos en 46 estados, donde estarán en disputa puestos de 88 de las 99 cámaras legislativas existentes.

Estados Unidos dispone de 7,386 escaños legislativos estatales. Eso significa que más de ocho de cada diez serán sometidos a votación en este proceso.

Las legislaturas estatales tienen responsabilidades relacionadas con presupuestos, impuestos, educación, seguridad, salud y otras políticas públicas.

También intervienen en la aprobación de leyes electorales y, en determinadas circunstancias, en la delimitación de distritos legislativos y congresuales.

En territorios estadounidenses y Washington D. C. también se celebran elecciones para renovar posiciones legislativas.

Los ciudadanos decidirán sobre leyes y reformas

Además de escoger autoridades, millones de estadounidenses encontrarán en sus papeletas propuestas legislativas y reformas que deben aprobarse directamente mediante el voto popular.

Para las elecciones de 2026 están previstas 146 medidas sometidas a votación estatal, que incluyen propuestas de modificación constitucional y cambios legislativos.

Estas consultas no representan puestos electivos, pero sus resultados pueden modificar políticas públicas en materias como impuestos, derechos civiles y procedimientos electorales.

¿Qué está en juego para Trump?

El Partido Republicano llega a estas elecciones con el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Los resultados determinarán la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.

Una mayoría legislativa favorable al presidente facilita la aprobación de iniciativas impulsadas por su administración.

En cambio, un Congreso controlado total o parcialmente por la oposición puede bloquear proyectos, modificar las prioridades presupuestarias y ampliar las investigaciones sobre la gestión gubernamental.

En el Senado también está en juego la capacidad de confirmar nombramientos presidenciales, incluidos jueces federales y altos funcionarios de la administración.

Los legisladores y gobernadores elegidos este martes iniciarán sus nuevos períodos en enero de 2027, conforme a los calendarios establecidos para sus respectivas instituciones.