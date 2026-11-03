Darializa Ávila Chevalier gana con más del 80 % de los votos en el Distrito 13 de Nueva York

Darializa Ávila Chevalier es la primera mujer en representar el Distrito 13 de Nueva York. ( TOMADA DE SU PÁGINA WEB )

La candidata de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier se impuso la noche de este martes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 13 de Nueva York. Sustituirá al dominicano Adriano Espaillat.

Según los resultados ofrecidos por la agencia Associated Press (AP), Ávila Chevalier, integrante de los Socialistas Democráticos de América, obtuvo 89,781 votos, equivalentes al 87.9 % de los sufragios, frente a los 11,043 votos (10.8 %) alcanzados por el candidato republicano Jomo M. Williams.

Con esta victoria, la dominicana se convierte en la primera mujer en representar el Distrito 13 de Nueva York y en la primera de origen dominicano en llegar al Congreso de Estados Unidos.

Ávila Chevalier, de 32 años, protagonizó una de las sorpresas políticas de las primarias demócratas de junio al derrotar al congresista demócrata Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

Activista comunitaria y egresada de la Universidad de Columbia, es hija de inmigrantes dominicanos y ha trabajado en organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes.

Actualmente se desempeña como investigadora en Neighborhood Defender Services of Harlem.