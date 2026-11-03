Dominicano Manny Rutinel gana escaño al Congreso de EE. UU. por el Distrito 8 de Colorado

El dominicano Tonty Enmanuel "Manny" Rutinel obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 8 de Colorado, tras imponerse este martes en las elecciones de medio mandato.

El candidato del Partido Demócrata se enfrentó al republicano Gabe Evans, quien ocupaba hasta ahora la representación de ese distrito en el Congreso estadounidense.

Rutinel obtuvo 117,437 votos, equivalentes al 56.0 % de los sufragios, frente a los 84,586 votos (40.3 %) alcanzados por Evans, de acuerdo con los resultados de CNN, que reportaban el 80 % de los votos contabilizados.

Es abogado y economista, y fue miembro de la Cámara de Representantes estatal desde 2023 hasta septiembre de este año, cuando renunció para concentrarse en su campaña al Congreso.

Hijo de una inmigrante dominicana que lo crió como madre soltera, Rutinel ha colocado su historia familiar y sus orígenes de clase trabajadora en el centro de su campaña.

Antes de estudiar Derecho en la Universidad de Yale y Economía Aplicada en Johns Hopkins, trabajó en McDonald's durante su adolescencia y relató las dificultades económicas que enfrentó su familia.

Criado por su madre

Su padre es César Santiago Rutinel Domínguez, conocido como Tonty Rutinel, un dirigente político dominicano que ha ocupado posiciones en ambas cámaras del Congreso Nacional y ha desarrollado una trayectoria dentro del sistema político de la República Dominicana.

Sin embargo, Manny ha construido buena parte de su discurso público alrededor de la historia de su madre, una inmigrante dominicana que lo crió como madre soltera junto a su hermano y que emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para sus hijos.

De acuerdo con una investigación publicada por Washington Free Beacon, un portavoz de la campaña explicó que Rutinel ha tenido poco contacto con su padre y que fue su madre quien lo crió y tuvo la mayor influencia en su formación.

El propio candidato ha hablado de las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia y adolescencia, incluida la pérdida de la vivienda familiar durante la crisis económica de 2008.

A los 10 años comenzó a ayudar a su madre con formularios para acceder a programas de asistencia alimentaria y Medicaid. Durante la secundaria trabajó en McDonald's y posteriormente vendió plasma para contribuir con los gastos familiares y financiar sus estudios universitarios.

En distintas presentaciones sobre su trayectoria, Rutinel también ha atribuido una influencia importante a sus abuelos y a su familia materna, a quienes reconoce por inculcarle valores como la solidaridad, la responsabilidad con la comunidad y la perseverancia.