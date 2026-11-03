Analilia Mejía, de origen dominicano, conserva su escaño en el Congreso de EE. UU. por Nueva Jersey

La dominicana Analilia Mejía congresista en Estados Unidos. ( TOMADA DE SUS RRSS )

La representante de origen dominicano Analilia Mejía logró conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 11 de Nueva Jersey, al ganar las elecciones de medio mandato celebradas este martes.

De acuerdo con los resultados publicados por la agencia AP, Mejía, del Partido Demócrata, obtuvo 61,950 votos, equivalentes al 67.8 % del total, frente a los 33,355 sufragios (31.1 %) alcanzados por su contrincante republicano, Joe Hathaway.

Con esta victoria, la dominíco-colombiana mantiene el escaño que obtuvo en las elecciones especiales de abril, cuando ganó los comicios convocados para cubrir la vacante dejada por Mikie Sherrill, quien actualmente se desempeña como gobernadora de Nueva Jersey.

Analilia Mejía, hija de inmigrantes colombianos y dominicanos, busca conservar el escaño que ocupa desde abril de este año, cuando ganó una elección especial para sustituir a Mikie Sherrill, quien renunció al Congreso tras ser elegida gobernadora de Nueva Jersey.

Nacida y criada en Elizabeth, Mejía es organizadora sindical y defensora de los derechos de los trabajadores. Fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020 y también trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.

Trayectoria política

Comenzó su vida política como líder sindical del Working Families Party a nivel estatal.

En 2020, fungió como directora política de la campaña presidencial de Bernie Sanders.

Durante la Administración del expresidente Joe Biden fue subdirectora de la Oficina de Mujeres del Departamento de Trabajo.

De acuerdo a su página web, Mejía busca:

"Responsabilizar a Trump y a sus aliados por su corrupción con todo el poder e influencia que tenemos — porque nadie está por encima de la ley".

Impuestos a los multimillonarios y grandes corporaciones para que desmasifiquen la economía y financien lo que realmente importa para las comunidades.

Garantizar una sanidad y cuidado infantil universales para que las familias se mantengan sanas y puedan cuidar de sus hijos sin endeudarse.

Construir un sistema de transporte de clase mundial y arreglar la infraestructura deteriorada para que todos puedan pasar más tiempo con sus familias "en lugar de desplazarnos".