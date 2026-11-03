Hijo de un político dominicano busca convertirse en congresista de EE. UU. por Colorado

El dominicano Tonty Enmanuel "Manny" Rutinel busca convertirse este martes en congresista de Estados Unidos por el Distrito 8 de Colorado, en una de las contiendas electorales que podrían influir en el control de la Cámara de Representantes federal.

La historia familiar de Rutinel tiene un componente político dominicano que contrasta con la narrativa personal que ha decidido destacar durante su campaña.

El candidato del Partido Demócrata se enfrenta al republicano Gabe Evans, actual representante del distrito, quien consiguió el escaño en 2024 al derrotar a la demócrata Yadira Caraveo por un estrecho margen.

Rutinel llega a la jornada electoral con perspectivas favorables. Los modelos de pronóstico publicados en vísperas de las elecciones sitúan al dominicano como favorito, aunque la competencia continúa siendo relevante por tratarse de un distrito que ha cambiado de partido en sus dos elecciones anteriores.

De acuerdo con Decision Desk HQ, una plataforma especializada en el seguimiento y pronóstico electoral, Rutinel tenía un 83 % de probabilidades de ganar frente a un 17 % de Evans, según su actualización del 2 de noviembre. El modelo proyectaba una ventaja demócrata de siete puntos porcentuales.

Por su parte, Polling Forecast estimaba que el dominicano tenía un 84 % de posibilidades de imponerse, con una proyección de 52.9 % de los votos frente al 47.1 % de Evans. Su modelo calculaba una diferencia de 5.8 puntos porcentuales a favor del candidato demócrata.

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Sin embargo, estos pronósticos contrastan con la única encuesta pública reciente identificada para esta contienda. El sondeo de McLaughlin & Associates, realizado entre el 16 y el 17 de septiembre a 400 votantes probables, situó a Evans con un 48 % de apoyo frente al 46 % de Rutinel.

La diferencia entre los resultados de la encuesta y los pronósticos responde a que estos últimos también incorporan factores como el comportamiento electoral del distrito, el contexto político nacional, la recaudación de fondos y el desempeño histórico de los partidos.

La elección tiene especial importancia para los demócratas, que buscan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y consideran el Distrito 8 una de sus oportunidades para conseguir un escaño actualmente en manos republicanas.

Criado por su madre

Su padre es César Santiago Rutinel Domínguez, conocido como Tonty Rutinel, un dirigente político dominicano que ha ocupado posiciones en ambas cámaras del Congreso Nacional y ha desarrollado una trayectoria dentro del sistema político de la República Dominicana.

Sin embargo, Manny ha construido buena parte de su discurso público alrededor de la historia de su madre, una inmigrante dominicana que lo crió como madre soltera junto a su hermano y que emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para sus hijos.

De acuerdo con una investigación publicada por Washington Free Beacon, un portavoz de la campaña explicó que Rutinel ha tenido poco contacto con su padre y que fue su madre quien lo crió y tuvo la mayor influencia en su formación.

El propio candidato ha hablado de las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia y adolescencia, incluida la pérdida de la vivienda familiar durante la crisis económica de 2008.

A los 10 años comenzó a ayudar a su madre con formularios para acceder a programas de asistencia alimentaria y Medicaid. Durante la secundaria trabajó en McDonald's y posteriormente vendió plasma para contribuir con los gastos familiares y financiar sus estudios universitarios.

En distintas presentaciones sobre su trayectoria, Rutinel también ha atribuido una influencia importante a sus abuelos y a su familia materna, a quienes reconoce por inculcarle valores como la solidaridad, la responsabilidad con la comunidad y la perseverancia.

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El medio Colorado Politics destaca que el candidato creció en una familia multicultural y que reconoce a sus abuelos como figuras fundamentales en la formación de su sensibilidad social y su manera de enfrentar los prejuicios.

De la República Dominicana a Yale

Aunque nació en Los Ángeles, California, Rutinel pasó sus primeros seis años de vida en la República Dominicana antes de trasladarse con su madre a Estados Unidos. Posteriormente, la familia vivió en California y Florida.

Su trayectoria académica y profesional lo llevó desde un colegio comunitario hasta la Universidad de Florida, donde obtuvo una licenciatura en Microbiología y otra en Economía.

Más adelante completó una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins y obtuvo un título en Derecho en la Universidad de Yale.

Antes de entrar en la política, trabajó como economista para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y como abogado ambientalista en la organización Earthjustice. También participó como primer respondedor en Puerto Rico después del paso del huracán María.

En Colorado inició su carrera legislativa en 2023, cuando fue designado para ocupar un escaño vacante en la Cámara de Representantes estatal por el Distrito 32, que representa al condado de Adams. Posteriormente ganó las elecciones para continuar en esa posición.

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Durante su campaña congresual defendió propuestas relacionadas con el costo de la vivienda, la atención médica, la economía de las familias trabajadoras y las políticas migratorias.

Un distrito clave para los demócratas

El Distrito 8 de Colorado comprende comunidades de los condados de Adams, Larimer y Weld, en los suburbios del norte de Denver, y cuenta con una importante presencia de población latina.

La demócrata Yadira Caraveo había ganado el escaño en 2022, pero Evans consiguió recuperarlo dos años después por una diferencia de apenas unos 2,000 votos, lo que convirtió nuevamente a esta demarcación en uno de los principales objetivos de ambos partidos.

Rutinel obtuvo la nominación demócrata en las primarias del 30 de junio, cuando derrotó a la exlegisladora estatal Shannon Bird con el 61.5 % de los votos, frente al 33.7 % de su contrincante.

Su candidatura recibió el respaldo del Caucus Hispano del Congreso y de Latino Victory Fund, organización que promueve la representación latina en los espacios de poder político.

Si consigue imponerse este martes, Rutinel se convertiría en otro dominicano en alcanzar una candidatura exitosa al Congreso federal estadounidense y sumaría su nombre a la creciente presencia de políticos de origen dominicano en la política nacional de Estados Unidos.