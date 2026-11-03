Hoy entra el vigencia el nuevo requisito para viajar a EE. UU.; aquí puedes encontrar el formulario

Empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Los pasajeros que viajen en avión hacia Estados Unidos deberán presentar una declaración firmada en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo. La disposición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) entra en vigor este martes 3 de noviembre.

La medida comenzará a aplicarse a las 11:59 de la noche, hora estándar del Este, y abarcará los vuelos que salgan de cualquier país extranjero con destino a Estados Unidos a partir de ese momento.

El formulario oficial puede encontrarse y descargarse en este enlace de los CDC. Los viajeros deberán completar y firmar el documento, que puede presentarse en formato impreso o digital.

La declaración busca confirmar que la persona no ha tenido presencia física en la República Democrática del Congo durante las tres semanas anteriores al abordaje. La restricción también contempla a quienes hayan hecho escala en un aeropuerto de ese país africano, aunque no hayan salido de las instalaciones ni descendido del avión.

Puedes descargar el nuevo formulario en este enlace.

A quiénes aplica el requisito

La disposición comprende a todas las personas que viajen en aeronaves con destino a Estados Unidos desde otro país, sin importar su nacionalidad. También incluye a los miembros de las tripulaciones y se extiende a vuelos comerciales, privados, de carga y de aviación general.

La orden también aplica cuando Estados Unidos sea un punto de conexión hacia otro destino. No obstante, no incluye los vuelos que sobrevuelen territorio estadounidense sin aterrizar en alguno de sus aeropuertos.

Cada viajero debe contar con una declaración individual. En el caso de menores de 18 años, un padre o representante autorizado puede completar y firmar el documento en su nombre.

Las aerolíneas deberán verificar la declaración

Las compañías aéreas y los operadores de aeronaves tendrán la responsabilidad de comprobar, antes o durante el abordaje, que cada persona haya completado y presentado el formulario.

Quienes no entreguen la declaración no podrán abordar, salvo que cuenten con una exención otorgada por el Gobierno estadounidense. Las aerolíneas deberán conservar una copia de cada documento durante al menos 42 días y facilitarla a las autoridades federales cuando sea solicitada.

Los CDC advierten que proporcionar información falsa o engañosa deliberadamente puede acarrear multas y penas de prisión, conforme a las leyes federales de Estados Unidos.

La disposición forma parte de las medidas de prevención adoptadas por las autoridades sanitarias estadounidenses ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. La orden tiene una vigencia inicial hasta el 18 de diciembre de 2026, a las 11:59 de la noche, hora del Este, aunque puede ser modificada o revocada antes de esa fecha.